Orbán: Węgry mogą otworzyć korytarze humanitarne dla imigrantów, którzy chcą iść na zachód

Węgry są gotowe do otwarcia korytarza dla migrantów, aby „pomaszerowali do Austrii, Niemiec i Szwecji”, ale nie pozwalają Brukseli na forsowanie swojej polityki wobec Węgier, premier Viktor Orbán powiedział w piątek w wywiadzie dla stacji Kossuth Radio.

Jak poinformował portal Hungary Today, Węgry są gotowe do otwarcia korytarza dla migrantów, aby „pomaszerowali do Austrii, Niemiec i Szwecji”, ale nie pozwalają Brukseli na forsowanie swojej polityki wobec Węgier, premier Viktor Orbán powiedział w piątek w wywiadzie dla stacji Kossuth Radio.

Komentując migrację, Orbán powiedział, że w ciągu ostatnich sześciu lat, od 2015 roku, płoty graniczne budowały nie tylko Węgrzy, ale także Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa i Polska. To pokazuje, że stanowisko Węgier, które zajęły „w pojedynkę” w 2015 roku, powoli staje się poglądem większości Europy.

„W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku uniemożliwiono łącznie 92 000 nielegalnych wjazdów przez granicę, co pokazuje, że presja migracyjna wzrosła trzy-czterokrotnie w ciągu jednego roku” – powiedział Orbán.

„Do tej pory Węgry wydały na ochronę granic prawie 600 miliardów forintów, czyli mniej więcej tyle samo, ile w przyszłym roku rząd przekaże rodzicom w formie ulg podatkowych. W związku z tym uzasadnione jest żądanie Węgier, aby UE zwróciła przynajmniej część tych pieniędzy” – dodał.

Premier Węgier Viktor Orbán uważa, że migracja przyspiesza rozprzestrzenianie się pandemii.

Węgry są gotowe do otwarcia korytarza dla migrantów, aby „pomaszerować do Austrii, Niemiec i Szwecji”, nie pozwalają Brukseli na forsowanie swojej polityki wobec Węgier, powiedział Orbán. Dodał, że to do Węgrów należy decyzja, komu wolno wjechać do kraju i z kim chcą mieszkać. „Ta debata zostanie z nami przez lata, ponieważ żyjemy w epoce epidemii i migracji” – powiedział Orbán.

Jak informowaliśmy, niemieccy aktywiści chcą przewieźć nielegalnych imigrantów z polsko-białoruskiej granicy do Niemiec. Inicjatywa Seebruecke zwróciła się z prośbą o zgodę na taki transport do niemieckiego MSW. Resort spraw wewnętrznych Niemiec jest przeciw.

Autobus organizacji Seebruecke Deutschland i LeaveNoOneBehind z pomocą humanitarną dla nielegalnych imigrantów znajdujących się w pobliżu granicy polsko-białoruskiej ma w poniedziałek (08.11.) wyruszyć z Niemiec. „Zwracamy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zgodę na to, by w drodze powrotnej autobus bezpiecznie przewiózł uchodźców do Niemiec w geście europejskiej solidarności” – napisała na swojej stronie inicjatywa Seebruecke, cytowana w sobotę przez portal Deutsche Welle. Zapytanie w tej sprawie zostało wysłane do niemieckiego MSW w czwartek. Resort spraw wewnętrznych Niemiec jest przeciw.

Pod koniec października br. szef MSW Niemiec Horst Seehofer pochwalił budowę muru na polsko-białoruskiej granicy.

Kresy.pl/Hungary Today