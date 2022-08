Obywatele Ukrainy i Mołdawii zatrzymani za przemyt nielegalnych imigrantów

Ustawa była reklamowana przez Biały Dom jako największe zobowiązanie do łagodzenia zmian klimatycznych w historii USA - zwraca uwagę portal France 24. Przewiduje wydanie 369 mld dolarów w ciągu 10 lat na inwestycje m.in. w energię odnawialną, termomodernizację domów, zakup samochodów elektrycznych produkowanych w USA oraz ograniczenie emisji metanu. Ustawa ma spowodować redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 w stosunku do poziomu z 2005 r. - podkreśla portal MSN.

We can choose to build a future where everybody has an even shot. That’s the America I believe in.