Niemiecki minister: Jesteśmy w stanie wojny z Putinem

Minister zdrowia Karl Lauterbach to pierwszy przedstawiciel niemieckiego rządu federalnego, który powiedział, że Niemcy znajdują się „w stanie wojny” z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – zwracają uwagę niemieckie media. Niemieccy politycy do tej pory ograniczali się do formuły, że Rosja nie może wygrać.

Karl Lauterbach (SPD) użył tego sformułowania w sobotę wieczorem na Twitterze w reakcji na propozycję filozofa Richarda Davida Prechta, który stwierdził, że państwa NATO powinny dać Rosji gwarancję, że zawetują przyjęcie Ukrainy do Sojuszu, przyczyniając się tym samym do deeskalacji sytuacji.

„Bądźmy szczerzy: co da teraz klękanie przed Putinem?” – napisał Lauterbach. „Jesteśmy w stanie wojny z Putinem, nie jego psychoterapeutami. Należy nadal konsekwentnie dążyć do zwycięstwa w postaci wyzwolenia Ukrainy. Nie ma znaczenia, czy psychika Putina sobie z tym poradzi” – wskazał.

Żaden członek rządu federalnego nie mówił jeszcze o wojnie z Rosją – zwraca uwagę Spiegel. Niemieccy politycy do tej pory ograniczali się do formuły, że Rosja nie może wygrać – jak zrobił to kanclerz Scholz, który oświadczył w czerwcu, że „Putin nie wygra tej wojny” – podkreśla medium.

