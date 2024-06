Niemiecka spółka branży mleczarskiej przejmuje polską firmę

W zależności od konkretnego produktu nowe cła wzrosną albo o 95 euro za tonę produktów importowanych do UE, albo nawet o 50 proc. Decyzja wejdzie w życie 1 lipca. "Ustanowione dziś nowe cła mają na celu praktyczne zatrzymanie importu zbóż z Rosji i Białorusi do UE. Działania te zapobiegną zatem destabilizacji unijnego rynku zbóż, wstrzymają rosyjski eksport nielegalnie przywłaszczonego zboża produkowanego na terytoriach Ukrainy oraz uniemożliwią Rosji wykorzystywanie dochodów z eksportu do UE na finansowanie wojny agresywnej przeciwko Ukrainie." - na stronie internetowej Rady zamieszczono komentarz Vincenta Van Peteghema, belgijskiego ministra finansów.



Rozporządzenie zwiększa cła importowe na zboża, nasiona oleiste i produkty pochodne oraz produkty z buraków i suszony groszek z dwóch państw, na które obecnie importerzy nie płacą żadnych ceł lub płacą je po niskich stawkach. Ponadto towary te zostaną pozbawione dostępu do unijnych kontyngentów taryfowych. Środki te dotyczą produktów pochodzących lub wywożonych bezpośrednio lub pośrednio z Rosji i Białorusi do UE. Nie będą one miały wpływu na tranzyt przez UE z obu krajów do innych krajów trzecich.