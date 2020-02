Niemcy: Ruszył proces pary traktującej pracowników z Polski jak niewolników

Przed sądem w Stuttgarcie ruszył proces pary, która zmuszała sezonowych pracowników z Polski do niewolniczej pracy – poinformowała w czwartek „Rzeczpospolita”.

Rolnikowi z wioski Daetzingen (powiat Boeblingen) niedaleko Stuttgartu oraz jego byłej żonie postawiono zarzut handlu ludźmi lub przymuszania do pracy w celu zarobkowym. W latach 2008-2011 mieli oni zmuszać pracowników sezonowych z Polski do ciężkiej pracy w uwłaczających warunkach i za głodowe stawki. Oskarżeni, po wielu odroczeniach, stanęli wreszcie przed sądem krajowym w Stuttgarcie.

CZYTAJ TAKŻE: Niemcy otwierają swój rynek na wykwalifikowanych pracowników spoza UE

Para zachowuje jak dotąd milczenie, grozi jej do dziesięciu lat więzienia. „Takie przypadki rzadko trafiają przed sąd” – mówi rzecznik sądu krajowego Christoph Buchert. Najczęściej brakuje świadków, którzy chcieliby zeznawać.

Z akt sprawy wynika, że od 2008 roku w gospodarstwie rolnym należącym do oskarżonych w różnych okresach pracowało i mieszkało od 11 do 15 osób z Polski. Najczęściej były one w trudnej sytuacji materialnej i szukały w Niemczech szansy na poprawę losu. Werbować ich miał „brygadzista” z Polski. W Daetzingen musieli pracować do 20 godzin dziennie – na polu, obierając ziemniaki albo w kuchni.

Pracownicy otrzymywali kieszonkowe w wysokości 25 euro raz w tygodniu. Stawka z godzinę wynosiła od 1,75 do 3,75 euro, pieniądze miały być wypłacane po zakończeniu sezonu, co często nie miało miejsca. Polacy mieli protestować, ale nie chcieli opuścić gospodarstwa licząc na zapłatę.

Za utrzymanie porządku odpowiadać miał brygadzista zwany „dentystą” – kiedyś miał złamać szczękę pracownikowi w kuchni, bo jedzenie było zepsute. Chorzy albo zmęczeni Polacy byli bici, w ten sposób zapobiegano też próbom ucieczki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: „Tani i wytrzymali”. Jak reklamuje się w Polsce pracowników z Bangladeszu