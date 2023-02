Niemcy przeprowadzili naloty na firmy podejrzane o naruszanie sankcji na Rosję

Niemieckie władze przeszukały w czwartek tereny trzech firm w ramach trwającego dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters powołując się na prokuraturę, niemieckie władze przeszukały w czwartek tereny trzech firm w ramach trwającego dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

Naloty nastąpiły po grudniowym dochodzeniu agencji Reuters w sprawie łańcucha dostaw, który nadal wysyła do Rosji komponenty elektroniczne warte miliardy dolarów, pomimo zachodnich ograniczeń eksportowych i zakazów producentów.

Władze niemieckie przeszukały również rezydencje trzech podejrzanych.

Reuters poinformował w grudniu, że Agvaz był współzałożycielem Azu International Ltd Sti, hurtowego sprzedawcy produktów IT w Turcji, w marcu 2022 roku. Azu International wyeksportował w zeszłym roku do Rosji komponenty o wartości co najmniej 20 milionów dolarów, w tym chipy komputerowe wyprodukowane przez amerykańskich producentów. Niektóre trafiły do moskiewskiego klienta, który otrzymał amerykańskie i nieamerykańskie produkty od Smart Impex przed inwazją Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku.

Smart Impex powiedział w pisemnej odpowiedzi dla niemieckiego programu telewizyjnego ARD MONITOR, który opublikował dziś artykuł o firmie, że zarzuty są szczegółowo badane, a dotychczasowe audyty wykazały, że towary, które eksportował do Rosji, nie były objęte do sankcji.

