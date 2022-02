Nawet co piąty Ukrainiec może sympatyzować z Rosją

"Broń dla Sił Zbrojnych Ukrainy od naszych bliskich przyjaciół z Kanady. Otrzymaliśmy pomoc wojskową w postaci karabinów, karabinów maszynowych z celownikami optycznymi, noktowizorów, urządzeń obserwacyjnych oraz sprzętu wojskowego. Dziękujemy za tę ważną i terminową decyzję!" - napisał na Twitterze w sobotę wieczorem ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Weapons for @ArmedForcesUkr from our close 🇨🇦 friends ✅ We received military aid in the form of rifles,machine guns with optical sights,night vision&surveillance devices&military equipment.Thank you for this important & timely decision! @AnitaAnandMP special thank to You 🇺🇦🤝🇨🇦 pic.twitter.com/JgaK4iPqId