Jak poinformował portal Ukraińska Prawda, austriacki minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg powiedział, że Ukrainie nie należy proponować członkostwa w Unii Europejskiej.

Chociaż Schallenberg opowiada się za głębszymi więzami między UE a Ukrainą, uważa on, że pełne członkostwo nie jest odpowiednią drogą, a zamiast tego należy podążać innymi ścieżkami. Oznaczałoby to wejście do strefy ekonomicznej UE lub po prostu utrzymanie obecnego status quo, podał austriacki magazyn Heute.

Jeśli chodzi o to, dlaczego Ukraina nie powinna otrzymać statusu kandydata do UE, Schallenberg wskazał na pierwszeństwo państw Bałkanów Zachodnich, które obecnie przystępują do rozmów o akcesji do UE.

Jak informowaliśmy, w czerwcu Ukraina może otrzymać status kandydata do Unii Europejskiej – oświadczyła wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna. Oczekiwania rządu Ukrainy są związane z czerwcowym szczytem UE, podczas którego może zostać podjęta taka decyzja.

Jak napisała, oczekuje się, że w czerwcu Ukrainie zostanie przyznany status kandydata do UE. „To część naszej odbudowy i wygranej z rosyjskim agresorem, który chce zawrócić ukraiński kurs na demokrację” – dodała.

