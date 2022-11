MON: Po 28 latach Wojsko Polskie wraca do Grajewa. Podpisano porozumienie

Po 28 latach Wojsko Polskie wróci do Grajewa (woj. podlaskie). „Jednostkę wojskową w Grajewie zlikwidowano w 1994 r., dziś rząd PiS przywraca wojsko w tym mieście” – oświadczył w sobotę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że Polska Wschodnia musi być „nasycona” Wojskiem Polskim.

W sobotę w Grajewie (woj. podlaskie) szef MON podpisał porozumienie o przekazaniu nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej. „Ta jednostka, która powstanie niebawem w Grajewie będzie wchodziła w skład nowej dywizji – Podlaskiej Dywizji WP, kolejnej dywizji sformowanej na wschodzie naszego kraju, bo właśnie tam muszą być jednostki wojskowe” – oświadczył, cytowany przez portal WNP.

W #Grajewo wicepremier @mblaszczak podpisał porozumienie o przekazaniu nieruchomości przez władze lokalne na rzecz nowej jednostki wojskowej. pic.twitter.com/uzzpr6cRQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 19, 2022

Dodał, że „wschód Polski musi być nasycony Wojskiem Polskim”. Zaznaczył, że „polskie władze zrobią wszystko, żeby ziemia polska nie była zajęta przez odbudowujące się imperium rosyjskie”. „Żeby tak się stało Wojsko Polskie musi być silne i liczne, uzbrojone w nowoczesną broń i konsekwentnie ten proces przeprowadzamy” – powiedział.

Zapewnił, że będzie „nieustannie rozwijał Wojsko Polskie”.

Jednostkę wojskową w Grajewie zlikwidowano w 1994 r.

Także na początku listopada br. wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał porozumienie z władzami samorządowymi Kolna. Chodziło o przekazanie nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej w tym mieście. Wejdzie w skład nowej Dywizji Zmechanizowanej budowanej w woj. podlaskim.

Przypomnijmy, że w czerwcu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych Wojska Polskiego. „Docelowo wojsko posiadać będzie sześć związków taktycznych” – ogłosił Błaszczak – „z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego”.

Dotychczas Wojsko Polskie posiadało cztery dywizje, zatem po realizacji zapowiedzi ministra będzie ich sześć. Uzasadnił on ten krok – „Na bazie obserwacji tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, potwierdziło się to, co rząd PiS i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan prezydent Andrzej Duda, mówili już od dawna: Polska potrzebuje wojska licznego, dobrze wyposażonego, nowoczesnego i przede wszystkim zdolnego do samodzielnej obrony naszych granic”.

Dodatkowe dwie dywizje mają zostać skompletowane poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która została wprowadzona na mocy ustawy o obronie ojczyzny, obowiązującej od kwietnia br.

wnp.pl / Kresy.pl