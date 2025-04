Media: Zalew ciągników z Białorusi wykończył polskich producentów. Rząd PiS ignorował problem

Przy bierności władz i służb specjalnych za rządów PiS do Polski nielegalnie trafiły tysiące białoruskich traktorów – informuje w poniedziałek Onet. “Tanie, bo niespełniające unijnych norm ciągniki, wykończyły polskich producentów” – czytamy.

Tanie ciągniki z Białorusi, które nie spełniały unijnych standardów, doprowadziły do upadku polskich producentów – podkreśla Onet w poniedziałek. Karol Zarajczyk, były prezes upadłego Ursusa, twierdzi, że mimo alarmowania o problemie, sprawa została zignorowana przez odpowiednie służby i ministerstwa za rządów PiS.

W latach 2016-2023, za rządów PiS, do Polski trafiły setki, a nawet tysiące białoruskich traktorów. Były one produkowane przez państwową firmę z Mińska, kontrolowaną przez władze Białorusi.

Polskie władze, prokuratura oraz służby specjalne były informowane o sytuacji, podobnie jak pracownicy starostw powiatowych, którzy rejestrowali te niezgodne z przepisami pojazdy. Jednak reakcja była znikoma lub brakowało jej zupełnie – czytamy.

“Dla mnie w tej historii nie ma przypadków. Jako Ursus, m.in. przez działania pana Karczewskiego i Zingmana, traciliśmy kontrakty w Afryce. Ale traciliśmy także klientów w Polsce. Widzę to tak, że ochraniana przez białoruskie służby firma MTZ z Mińska systemowo i całkowicie nielegalnie wprowadziła do Polski co najmniej kilka tysięcy ciągników. Informowaliśmy o tym oszustwie wszystkie polskie służby i ministerstwa, ale byliśmy ignorowani. Jako Ursus w pewnym momencie mogliśmy tylko pomarzyć o takiej sprzedaży, jaką mieli w Polsce Białorusini. Mając silniki zgodne z prawem, byliśmy jednak o ok. 30 proc. drożsi od naszej nieuczciwej konkurencji” – podkreśla Zarajczyk w rozmowie z Onetem.

W październiku Ursus, ikoniczny polski producent ciągników rolniczych, przeszedł w ręce nowego właściciela. Po kilku nieudanych próbach sprzedaży majątku, firma została nabyta przez spółkę M.I. Crow, której prezesem jest Oleg Krot – ukraiński przedsiębiorca powiązany z holdingiem TECHIIA. Transakcja została sfinalizowana w trzecim przetargu, gdy cena wywoławcza została obniżona do 74 mln zł. Pakiet nabywczy obejmował zakłady produkcyjne, nieruchomości, dokumentację projektów, maszyny, zapasy magazynowe oraz prawo do marki Ursus.

