Media: Niemcy rozważają pozyskanie systemu THAAD

Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła w Europie zainteresowanie amerykańską bronią. Jak podaje Reuters, Niemcy, które niedawno zadeklarowały chęć zakupu myśliwców F-35, są też zainteresowane systemem obrony antyrakietowej THAAD.

W ubiegłym tygodniu agencja Reuters zwróciła uwagę na działania rządów różnych krajów europejskich, które w związku z wojną rosyjsko-ukraińską zwróciły się do USA. Są zainteresowane zakupem amerykańskich dronów, rakiet oraz systemów obrony rakietowej.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak podano, Niemcy są blisko „dopięcia” kontraktu na zakup 35 myśliwców 5. generacji F-35. Źródła Reutersa twierdzą jednak, że to nie wszystko, gdyż Niemcy zapytali też Amerykanów o systemy służące do obrony przed rakietami balistycznymi. Rozważają także system THAAD, przy czym według jednego ze źródeł, nie jest to faworyt do zakupu. Ministerstwo obrony Niemiec odmówiło skomentowania sprawy.

Niemcy są zarazem, obok Szwecji i Danii, krajem, który zamierza mocno zwiększyć wydatki na obronność.

Jednocześnie, Reuters przypomina, że „Polska chce pilnie kupić zaawansowane drony systemu Reaper”. Z kolei inne kraje Europy Środkowej interesują zakupem rakietowych systemów przeciwpancernych Javelin i przeciwlotniczych Stinger, z uwagi na skuteczność ich użycia na Ukrainie przeciwko siłom rosyjskim. Od początku rosyjskiej inwazji, z uwagi na potencjalny wzrost sprzedaży tego uzbrojenia, akcje producentów, Raytheon i Lockheed Martin, wzrosły odpowiednio o 8,3 proc. i 3,9 proc.

W 2015 roku Niemcy ogłosiły, że zamierzają pozyskać system obrony powietrznej średniego zasięgu MEADS. Który do 2025 roku miał zastąpić używane dotąd amerykańskie systemy Patriot. Planowano zakup 8-10 baterii, jednak ostatecznie Niemcy zrezygnowali z MEADS, z uwagi na zbyt wysokie koszty. Zamiast tego, zainwestowały w system Patriot następnej generacji wyposażony w obiecujący dookolny radar GhostEye, wcześniej znany jako LTAMDS.

System THAAD przeznaczony jest do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, a częściowo także rakiet międzykontynentalnych w ostatniej fazie ich lotu. Zasięg pocisków THAAD to 200 km. Niszczą on wrogie rakiety poprzez bezpośrednie uderzenie. Na każdej ciężarówce znajduje się dziewięć wyrzutni i dziesięć pocisków przeciwrakietowych.

USA rozmieściły THAAD na Guam, w Izraelu, w Korei Południowej i Japonii. W 2017 roku Arabia Saudyjska zamówiła system THAAD. ZEA były pierwszym zagranicznym klientem systemu i przeszkoliły z jego obsługi swoje pierwsze jednostki w 2015 i 2016 roku.

Zobacz: ZEA: Bojowy debiut systemu przeciwrakietowego THAAD [+VIDEO]

Zobacz także: Korea Południowa: mieszkańcy Soseong-ri nie chcą systemu THAAD

Przeczytaj: Chiny zapowiadają odwet, jeżeli USA rozmieszczą THAAD w Korei

Reuters / armyrecognition.com / Kresy.pl