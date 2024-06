Media: Niemcy ponownie podrzucili imigrantów do Polski

Według przekazów medialnych, niemiecka policja miała ponownie podrzucić nielegalnych imigrantów do Polski.

Jak poinformował portal Wprost powołując się na Sueddeutsche Zeitung, 15 czerwca niemiecka policja miała ponownie podrzucić nielegalnych imigrantów do Polski.

“Funkcjonariusze pospieszają grupę kilkunastu osób. Są wśród nich mężczyźni, kobiety oraz dzieci. Mają walizki, towarzyszy im zwierzak domowy. W pośpiechu każą im jak najszybciej przejść przez most do Polski” – cytuje portal. Jak do tej pory do donosów medialnych nie odniosła się ani niemiecka policja, ani polska Straż Graniczna. Do wydarzenia miało dojść na przejściu granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami.

We wtorek Straż Graniczna wydała komunikat odnoszący się do incydentu na granicy z Niemcami. “Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan rozmawiał dziś z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej Niemiec dr. Dieterem Romannem. Tematem był incydent, do którego doszło 14 czerwca w Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie), gdzie niemiecka Policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której wcześniej odmówiono wjazdu na teren Niemiec” – wskazano.

Jak czytamy, “szefowie obu służb potwierdzili, że działania funkcjonariuszy niemieckiej Policji Federalnej nie odpowiadały przyjętym procedurom dotyczącym przyjmowania i przekazywania osób przez kraje sąsiednie, a sytuacja miała charakter incydentalny”.

“Strona niemiecka wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Jak zapewnił Prezydent Policji Federalnej, wszyscy kierownicy inspekcji Policji Federalnej w Niemczech zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć. Dodatkowo polska Straż Graniczna i Policja Federalna Niemiec będą współpracowały nad rozwiązaniami w obszarze wzajemnej komunikacji” – napisała SG w komunikacie.

“Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił również Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie Carsten Glade, wskazując na niedochowanie ustanowionych procedur przez podległych mu funkcjonariuszy” – podkreśla Straż Graniczna.

Niedawno niemiecka gazeta Saechsische Zeitung zwracała uwagę na odsyłanie nielegalnych imigrantów z Niemiec do Polski. Opisywani przez medium cudzoziemcy pochodzili z Afganistanu, Syrii, Turcji, Somalii, Jemenu Egiptu i Maroka.

Kresy.pl/Wprost