Media: Chiny testują 20-lufowe działko systemu Gatling [+FOTO]

Nowa chińska broń, której zdjęcia pojawiły się w sieci, najpewniej stanowi nowy typ okrętowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej bardzo krótkiego zasięgu CIWS. Prawdopodobnie jest nie tylko wyraźnie większa niż znane do tej pory przykłady, ale też dużo potężniejsza.

W chińskim internecie, głównie w serwisie Weibo, pojawiły się fotografie, które mają przedstawiać testy nowego, potężnego, 20-lufowego działka obrotowego systemu Gatlinga. Liczba luf jest zatem niemal dwukrotnie większa niż w przypadku największego dotąd znanego rodzaju takiej broni używanego przez chińską marynarkę wojenną. Chodzi tu o system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej bardzo krótkiego zasięgu (close-in weapon system – CIWS), stanowiącego ostatnią linię obrony – głównie przed nadlatującymi rakietami.

Z dostępnych informacji wynika, że nowe działko przeszło już co najmniej trzy testy ogniowe, w styczniu, marcu i kwietniu tego roku. Nie wiadomo jednak, jakie podmioty mogły być zaangażowane w opracowanie tej broni. Nie są też znane żadne konkretne szczegóły, w tym kaliber działka czy jego szybkostrzelność.

In China experimenting with 20-barelled CIWS, as I understand… pic.twitter.com/A1imN9CllX — Yuri Lyamin (@imp_navigator) May 20, 2021

Według serwisy „The Drive – The War Zone”, działko widoczne na zdjęciach jest zamontowane na podstawie przypominającej inne systemy CIWS, instalowane na okrętach wojennych. Obecnie, Chiny dysponują dwoma rodzimymi działkami systemu Gatlinga. Pierwszym jest działko Typ 730 z 7 lufami kal. 30 mm, mogą wystrzeliwać do 6 tys. pocisków na minutę. System ten, przynajmniej wyglądem, mocno przypomina holenderski system Goalkeeper („Bramkarz”), wykorzystujący amerykańskie działko GAU-8/A Avenger. Druga broń to Typ 1130, z 11 lufami kal. 30 mm, o szybkostrzelności do 10 tys. pocisków na minutę. Tę drugą po raz pierwszy zaobserwowano na lotniskowcu Liaoning, obecnie jest instalowana na innych chińskich okrętach wojennych. Amerykanie stosują na swoich okrętach system Phalanx CIWS, wykorzystujący wariant 6-lufowego działka Vulcan kal. 20 mm.

Zdaniem komentatorów, zwiększenie liczby luf w takim rodzaju broni miałoby poprawiać bezpieczeństwo użytkowania przy zwiększonej szybkostrzelności. Stanowiłoby alternatywę dla innych metod zwiększania siły ognia, np. poprzez instalowanie dodatkowych działek, jak w przypadku rosyjskich systemów Pancyr-ME. Ponadto, testowanie tak potężnej broni byłoby naturalną konsekwencją rozwoju chińskiej marynarki wojennej, wprowadzającej do służby coraz większe i coraz bardziej zaawansowane okręty, jak lotniskowce czy okręty uderzeniowo-desantowe. Jednocześnie, może to być forma rozwoju systemów uzbrojenia w kontekście wprowadzania coraz bardziej zaawansowanych rakiet przeciw-okrętowych, w tym systemów hipersonicznych. Prawdopodobnym ograniczeniem byłaby też konieczność bardzo częstego przeładowywania, z związku z wysoką szybkostrzelnością.

Jeden z ekspertów ds. uzbrojenia, George William Herbert zwrócił uwagę, że na podstawie jednego z zamieszczonych w sieci zdjęć chińskiego działka można stwierdzić, że strzela ono z dwóch luf równocześnie – na godzinach 12 i 6. To mogłoby świadczyć, że nowa broń może mieść dużo wyższą szybkostrzelność.

thedrive.com / Kresy.pl