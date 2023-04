Media: białoruskie czołgi i wozy opancerzone wysłano w pobliże granicy z Litwą

Białoruś wysłała w pobliże granicy z Litwą pociąg, transportujący ponad 20 pojazdów opancerzonych, w tym czołgi T-72B i transportery opancerzone MT-LB – podaje „Biełaruski Hajun”. Prawdopodobnie ma to związek ze sprawdzaniem gotowości bojowej 120. brygady.

Jak podają blogerzy z projektu „Biełaruski Hajun”, w nocy ze środy na czwartek na stację Gudogaje (biał. Hudahaj) w obwodzie grodzieńskim na Białorusi, niecałe 10 km od granicy z Litwą, dotarł pociąg wojskowy z ciężkim sprzętem.

Serwis twierdzi, że był to transport sprzętu 120. samodzielnej brygady zmechanizowanej gwardii białoruskich sił zbrojnych, stacjonującej pod Mińskiem. Pociągiem miało przyjechać co najmniej 10-15 czołgów T-72B/B3, wozy bojowe piechoty BMP i transportery opancerzone, w tym MT-LB. Łącznie, było to nie mniej niż 20 wozów bojowych. Samo skompletowanie transportu miało miejsce w środę, pociąg wyruszył około godziny 22:00 tego samego dnia.

According to the Belarusian Hajun, last night a military cargo train with at least 20 pieces of equipment of the Belarusian Armed Forces arrived at Hudahai railway station, which is 9 km from the Lithuanian border:https://t.co/ihfApDG5kY

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) April 6, 2023