Marsz Niepodległości ma przejść za państwo narodowe [+VIDEO/+FOTO]

Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Młodzieży Wszechpolskiej oraz Ruchu Narodowego zaprezentowali w środę hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. „Jesteśmy tutaj jako reprezentacji organizacji narodowych, Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, chcieliśmy powiedzieć, pod jakim hasłem my będziemy w tym roku iść w Marszu Niepodległości, jakie hasło będzie na naszych banerach, jakie hasło będzie w zaproszeniach. (…) Polska Państwem Narodowym” – oświadczył poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy, Konfederacja).

W środę na konferencji prasowej zaprezentowano hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. „Hasło Polska Państwem Narodowym, ponieważ ta kwestia, to zagadnienie, uważamy dzisiaj za najważniejsze. Dzisiaj, kiedy od lat, nie tylko w związku z wojną (…), Polska jest otwarta na przestrzał dla imigrantów, gdy zagraża nam multikulturalizm taki, jaki ma miejsce od dekad w Europie Zachodniej, kiedy są w Polsce ludzie, którym marzy się, by Polska była landem, 'eurolandem’ w Europie rządzonej przez Niemcy. Innym marzy się protektorat amerykański, czy rosyjski, innym być może federacja polsko-ukraińska (…), my mówimy bardzo jasno jako środowiska narodowe, od ponad dekady tworzące Marsz Niepodległości, że się nie zgadzamy z tymi stanowiskami, stoimy pryncypialnie na gruncie suwerennego państwa polskiego i to państwa, w którym naród polski jest gospodarzem” – podkreślił Winnicki.

„To jest nasze hasło, to jest nasze tegoroczne przesłanie” – wskazał poseł.

„Myślę, że to jest piękna, naturalna kontynuacja. W tamtym roku było hasło 'Niepodległość Nie Na Sprzedaż’. To właśnie aspekty suwerenności, aspekty narodowego charakteru państwa uważamy za najważniejsze, fundamentalne i najbardziej zagrożone” – podkreślił z kolei prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Kowalski.

„Powiedziane zostało, że to będzie hasło, pod którym pójdzie tysiące patriotów, na czele z dwoma organizacjami, największymi w Polsce – Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. Warto przypomnieć, że to Młodzież Wszechpolska oraz Obóz Narodowo Radykalny w 2010 roku zorganizowały pierwszy Marsz Niepodległości” – dodał.

„Spotykamy się tutaj, pod pomnikiem Romana Dmowskiego, ponieważ ten marsz, w 2010 i 2011 roku właśnie tutaj się kończył. Miał społeczny i oddolny charakter. Był organizowany przez młodych ludzi, którzy poświęcali swój czas, swoje pieniądze, narażali się na represje (…), aby to wydarzenie miało narodowy, patriotyczny, ale też społeczny charakter” – wskazał Kowalski.

Kowalski zwrócił uwagę na zaangażowanie działaczy wspomnianych organizacji w przebieg wydarzenia. „Około 80 proc. Straży Marszu Niepodległości, najważniejszej i fundamentalnej dla organizacji tego przedsięwzięcia formacji, to są właśnie działacze mobilizowani przez Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolską. Cała masa kwestii organizacyjnych, zbiórki, kwesty, to są działania możliwe dzięki naszym organizacjom. Chcemy aby ten Marsz niepodległości zachowywał patriotyczny, narodowy, społeczny i oddolny charakter. Aby szli w nim ci patriotycznie nastawieni ludzie, którzy w ostatnim czasie być może byli do tego marszu zniechęcani” – powiedział.

W czasie konferencji prasowej głos zabrał także Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy, Zarząd Stow. MN), który jako pierwszy pełnił funkcję prezesa Stow. Marsz Niepodległości.

„Jako obserwator Marszów Niepodległości od samego początku, z niepokojem obserwuję to, że ten społeczny charakter marszu jest zatracany. W zeszły roku nawet doszło do sytuacji, w której to państwo przejęło rolę organizatora. Nie możemy dopuścić do tego, aby ten czy inny rząd w przyszłości Marsz Niepodległości organizował. Marsz Niepodległości jest własnością wszystkich polskich patriotów. Jest własnością społeczną. Ten charakter chcemy przywrócić. O to apelujemy. To nie jest tak, że Marsz Niepodległości może być własnością tej czy innej osoby. Uważamy, że Marsz Niepodległości to jest własność nas wszystkich, którzy na ten marsz przychodzą co roku. Nie może dojść do takiej sytuacji, jaką mieliśmy niedawno, że są jakieś wątpliwości co do tego, pod jaką flagą Marsz Niepodległości będzie szedł” – podkreślił Tumanowicz.

„Będzie szedł tylko i wyłącznie pod biało-czerwoną flagą. Tylko i wyłącznie” – dodał.

„Zapraszam 11 listopada wszystkich patriotów na Rondo Dmowskiego, by się tam stawili” – oświadczył.

Witold Tumanowicz zaznaczył, że „Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest tylko narzędziem, umożliwiającym Polakom manifestowanie tego dnia. To się nie zmieni”.

„Marsz Niepodległości nie jest własnością jednej osoby” – podsumował.

Zapytany, czy plakat był konsultowany z prezesem Stowarzyszenia, podkreślił, że „to pytanie świadczy o wątpliwościach, o których była mowa”. „Marsz Niepodległości nie jest wydarzeniem jednej osoby, żeby z jedną osobą konsultować, pod jakim hasłem może iść” – dodał. „To [pytanie] pokazuje jak daleko, jak źle poszły sprawy w ramach Stowarzyszenia” – wskazał.

Marsz Niepodległości przeszedł po raz pierwszy ulicami Warszawy w 2009 roku. Był organizowany przez Młodzież Wszechpolską oraz Obóz Narodowo-Radyklany. W 2011 roku wspomniane organizacje założyły Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które jest formalnym organizatorem wydarzenia. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Witold Tumanowicz. Robert Bąkiewicz jest trzecim z kolei prezesem Stow. MN.

Nieoczekiwanie prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował w środę w mediach społecznościowych, że „11 października Zarząd Stowarzyszenia przedstawi oficjalne hasło tegorocznej edycji wydarzenia”.

