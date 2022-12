Manewry wojskowe na Białorusi przedłużone. Dotychczas ćwiczono m.in. przeprawę przez Niemen

Ćwiczenia białoruskich sił zbrojnych zostały przedłużone na części poligonów co najmniej do 26 grudnia.

Poinformował o tym Biełaruski Hajun, projekt monitorujący ruchy wojsk na terytorium Białorusi.

O przedłużeniu ćwiczeń świadczy harmonogram ćwiczeń. 17 i 18 grudnia mają być dniami wolnymi dla niektórych poligonów.

Na części poligonów, także tych gdzie obecne są wojska rosyjskie, ćwiczenia odbywać się będą bez przerwy.

Jak informowaliśmy, we wtorek przywódca Białorusi nakazał alarm i dyslokację oddziałów jej armii mającej sprawdzić ich gotowość do działań bojowych.

„Działania będą miały charakter kompleksowy. Wojska będą musiały jak najszybciej przemieścić się w wyznaczone rejony, przemieścić tam sprzęt inżynieryjny, zorganizować ochronę i obronę, a także zbudować mosty przez rzeki Niemen i Berezynę” – głosiło oświadczenie służby prasowej Ministerstwa Obrony Białorusi.

Resort zapowiedział „przemieszczanie" żołnierzy i sprzętu wojskowego na taką skalę, że będzie wymagać okresowego zamykania dróg publicznych dla ruchu cywilnego.

Biełaruski Hajun przytoczył na Twitterze wpis z jednego z białoruskich kanałów militarnych: „Dziś Niemen, jutro Wisła lub Dniepr. Nie ma barier dla białoruskich załóg czołgowych”.

