Macron uważa premiera Polski za antysemitę

Jak poinformowała agencja prasowa Bloomberg, prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał w czwartek premiera Mateusza Morawieckiego „prawicowym antysemitą”.

Premier Mateusz Morawiecki „jest prawicowym antysemitą, który dyskryminuje osoby LGBT”, powiedział francuski prezydent gazecie Le Parisien. „Wspiera Marine Le Pen, którą wielokrotnie przyjmował. Nie bądźmy naiwni, chce jej pomóc przed wyborami!”

Stało się to po tym, jak Morawiecki skrytykował Macrona za to, że mimo regularnych rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem niewiele może zrobić na rzecz zakończenia kryzysu na Ukrainie.

„Wzywam liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia działań, które złamią machinę wojenną Putina” – mówił wcześniej Mateusz Morawiecki.

„Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z działań? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście ze Stalinem? Negocjowalibyście z Pol Potem? Dość tej gry na zwłokę” – dodał.

Premier ostro wypowiedział się też o niemieckich politykach: „Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów, miliarderów, powinny być dzisiaj głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców. Pani kanclerz Merkel, milczy pani od początku wojny, tymczasem to polityka Niemiec przez kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba przyznać, że była to niewłaściwa polityka”.

Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina: „Z uwagi na twierdzenia zawarte w wywiadzie Prezydenta Republiki Francuskiej dla „Le Parisien” minister Zbigniew Rau zdecydował o wezwaniu Ambasadora Francji do ministerstwa”.

Z uwagi na twierdzenia zawarte w wywiadzie Prezydenta Republiki Francuskiej dla „ Le Parisien” minister @RauZbigniew zdecydował o wezwaniu Ambasadora Francji do @MSZ_RP — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) April 8, 2022

