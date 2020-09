Macron: To jasne, że Łukaszenko musi odejść

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w niedzielę, że przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenko musi ustąpić po tym, jak UE odmówiła uznania go za prawowitego prezydenta Białorusi.

Jak poinformował w niedzielę portal France 24, prezydent Francji Emmanuel Macron stanowczo stwierdził, że Aleksandr Łukaszenko po nie uznaniu jego wyboru na prezydenta powinien ustąpić ze stanowiska.

„To jasne, że musi odejść” – powiedział Macron francuskiemu tygodnikowi Journal du Dimanche przed podróżą na Litwę i Łotwę. „To kryzys władzy, władzy autorytarnej, która nie może zaakceptować logiki demokracji i która trzyma się siłą. To jasne, że Łukaszenko musi odejść”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że jest „pod wrażeniem odwagi protestujących. Wiedzą, jakie ryzyko podejmują, demonstrując w każdy weekend, a mimo to posuwają się naprzód z ruchem na rzecz ożywienia demokracji w tym kraju, który był jej tak długo pozbawiony” – mówił.

„Zwłaszcza kobiety, które maszerują w każdą sobotę, budzą nasz szacunek” – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jeśli rząd [Białorusi – red.] nie znajdzie okazji do dialogu ze swoimi obywatelami, to zniknie… Pochowaliśmy Ukraińców zabitych w czasie EuroMajdanu. Widzieliśmy płonących ludzi w budynkach. Co dziś widzimy? Jeśli [białoruski] rząd nie powstrzyma swoich działań, szczególnie tych wymierzonych w swoich ludzi, to będzie bardzo silna reakcja ze strony ludu” – powiedział.

Białoruski ambasador na Ukrainie, Igor Sokoł poinformował o odwołaniu zapowiadanej wcześniej wizyty Zełenskiego na Białorusi. Ponadto, zaplanowane na październik tego roku Forum Regionów zostało przeniesione na przyszły rok, z inicjatywy strony ukraińskiej. Miało ono odbyć się w Grodnie. Dyplomata zaznaczył, że forum w założeniu ma wyłącznie charakter gospodarczy, a w wyniku przełożenia spotkania ucierpią więzi gospodarcze między Białorusią i Ukrainą.

Swoje poparcie dla Łukaszenki wyraziły chińskie władze, rzecznik prasowy chińskiego MSZ Wang Wenbin skomentował środową ceremonię zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki. Z jego słów wynika, że chińskie władze uznają Łukaszenkę za prawowitego prezydenta.

„Szanujemy wybór dokonany przez Białorusinów” – powiedział Wang Wenbin. „Wybory prezydenckie na Białorusi to wewnętrzna sprawa tego kraju” – mówił rzecznik chińskiej dyplomacji.

Dyplomata zaznaczył również, że „Chiny zdecydowanie popierają wysiłki Białorusi na rzecz utrzymania bezpieczeństwa narodowego, suwerenności, bezpieczeństwa i rozwoju”. Według niego ChRL „zdecydowanie sprzeciwia się siłom zewnętrznym powodującym rozłam i niepokój w białoruskim społeczeństwie”.

Wang Wenbin mówił, że Chiny wierzą, iż „pod przywództwem Łukaszenki Białoruś będzie w stanie przywrócić polityczną stabilność”.

