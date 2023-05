Łukaszenko: Kontrofensywa Ukraińców to mistyfikacja

Oczekiwana kontrofensywa Ukrainy to kampania dezinformacyjna, powiedział prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko w Mińsku 18 maja – przekazała agencja prasowa Biełta.

Łukaszenko odrzucił ukraińskie doniesienia o kontrofensywie jako kampanię dezinformacyjną: „Dezinformacja jest bardzo niebezpieczna w każdej bitwie. Na przykład przed rozpoczęciem bitwy pod Kurskiem pod Stalingradem przeprowadziliśmy udaną kampanię dezinformacyjną i pokonaliśmy wroga w tych bitwach”.

„Postrzegam tę „kontrofensywę” jako największą mistyfikację dezinformacyjną. Z mojego punktu widzenia żadna „kontrofensywa” nie nastąpi. To po prostu szaleństwo. Rozpoczęcie kontrofensywy z jednym do pięciu na froncie pod względem sprzętu i siły roboczej jest po prostu szaleństwem! Ale oni upierają się przy podburzaniu Ukraińców, żeby ta konfrontacja trwała dalej i nas w niej zatopiła. Tak wygląda dziś sytuacja na froncie. My to widzimy. Jest tuż za płotem” – przekonywał.

Jak podaje CNN, wysoki rangą urzędnik resortu obrony USA powiedział, że siły ukraińskie rozpoczęły operacje „przygotowawcze” przed oczekiwaną od miesięcy dużą kontrofensywą przeciwko siłom rosyjskim.

Działania przygotowawcze, które mają już prowadzić Ukraińcy, polegają m.in. na atakowaniu takich celów, jak magazyny broni i kwatery dowodzenia sił rosyjskich, a także pojazdów opancerzonych i systemów artyleryjskich, zapewne w zgrupowaniach. Ma to umożliwić przygotowanie pola walki dla oddziałów, które wezmą udział w ataku. Zaznaczono, że to standardowa taktyka, stosowana przed dużymi operacjami sił połączonych.

CNN przypomina, że tego rodzaju operacje w ubiegłym roku poprzedzały ukraińską ofensywę na południu i na północnym-wschodzie. Zdaniem źródła stacji, mogą one trwać wiele dni, nim ruszy właściwa ofensywa.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina potrzebuje więcej czasu, by rozpocząć swoją zapowiadaną kontrofensywę. Tłumaczył, że ukraińska armia czeka jeszcze na kolejne dostawy sprzętu. Jednak tego samego dnia na rosyjskich kanałach w serwisie Telegram pojawiły się doniesienia blogerów wojskowych (miliblogerów) o intensyfikacji walk i postępach sił ukraińskich w różnych sektorach frontu. Dotyczyły one m.in. rejonu Bachmutu, Sołedaru i obszarów na północ od Charkowa. Pojawiały się twierdzenia, iż najwyraźniej rozpoczyna się ukraińska kontrofensywa.

Kresy.pl/Biełta