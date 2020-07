Lubelskie: Śmierć żołnierza po skoku spadochronowym

„Żołnierz 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego zasłabł i zmarł po skoku spadochronowym do wody. Prawdopodobną przyczyną jego śmierci była zapaść, okoliczności bada prokuratura” – poinformował oficer prasowy jednostki w sobotę. Do zdarzenia doszło w piątek.

W piątek żołnierz 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego zasłabł i zmarł po skoku spadochronowym do wody – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Prawdopodobną przyczyną śmierci wojskowego była zapaść.

Do zdarzenia doszło w piątek 3 lipca. Żołnierz źle się poczuł po wykonaniu skoku spadochronowego do wody. Poprosił o przewiezienie do szpitala w celu wykonania badań. Następnie został przewieziony karetką do szpitala we Włodawie.

„Pomimo intensywnej akcji reanimacyjnej lekarzom nie udało się go uratować. Prawdopodobną przyczyną śmierci żołnierza była zapaść” – czytamy w komunikacie prasowym jednostki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Sprawę prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Przybyły na miejsce zdarzenia prokurator wojskowy zarządził sekcję zwłok, która prawdopodobnie zostanie przeprowadzona we wtorek” – dodano.

Informacje o śmierci żołnierza podał w piątek jako pierwszy „Dziennik Wschodni”. Według informacji portalu, wojskowi z hrubieszowskiego pułku ćwiczyli w piątek skoki spadochronowe do wody nad Jeziorem Białym koło Włodawy (Lubelskie).

Zobacz także: Polski żołnierz zmarł na Łotwie

pap / fakty.inetra.pl / dziennikwschodni.pl / kresy.pl