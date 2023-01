Korea Południowa zapowiada wspólne ćwiczenia nuklearne z USA. Biden zaprzecza

Korea Południowa prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi rozmowy dotyczące współpracy w sprawie sił nuklearnych – oświadczył w poniedziałek południowokoreański prezydent Yoon Suk-yeol. Jednak prezydent USA Joe Biden zaprzeczył, że oba kraje planują wspólne ćwiczenia nuklearne.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla gazety „Dzoson Ilbo” Yoon Suk-yeol podkreslił, że pomysł zapewnienia przez USA parasola nuklearnego lub rozszerzonego odstraszania Korei Południowej nie wystarczy, by uspokoić południowokoreańską opinię publiczną. „W przeszłości koncepcja parasola nuklearnego była przygotowana przeciwko Związkowi Radzieckiemu i Chinom, zanim Korea Północna opracowała broń nuklearną. To, co nazywamy rozszerzonym odstraszaniem, dotyczy także faktu, że Stany Zjednoczone mówiły nam, abyśmy się nie martwili, ponieważ zajmą się wszystkim, ale teraz , trudno jest przekonać do tego nasze społeczeństwo” – wskazał południowokoreański prezydent, cytowany przez agencję Yonhap.

Jak podkreślił, „w pewnym stopniu rozumie to także rząd USA”. Wyraził nadzieję na wspólne ćwiczenia z udziałem elementów amerykańskich sił nuklearnych. „Stany Zjednoczone odnoszą się do tego dość pozytywnie” – dodał.

Jednak prezydent USA Joe Biden zaprzeczył, że oba kraje planują wspólne ćwiczenia nuklearne.

Głos w opisywanej sprawie zabrała także sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. „Stany Zjednoczone są w pełni zaangażowane w sojusz z Republiką Korei, zapewniając rozszerzone odstraszanie poprzez pełen zakres amerykańskich zdolności obronnych” – oświadczyła.

Zobacz także: Korea Południowa: Prezydent zagroził zawieszeniem porozumienia wojskowego z Koreą Północną

Jean-Pierre odniosła się do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Jak podkreśliła, wspólne ćwiczenia nuklearne odbywają się między państwami posiadającymi broń nuklearną. Podobny komentarz wystosowała wcześniej, w kontekście słów Bidena, kancelaria południowokoreańskiego prezydenta.

Obaj prezydenci, Yoon i Biden, mieli przekazać swoim rządom, by nadal wzmacniały współpracę w zakresie odstraszania i zdolności obronnych.

Zobacz także: Północnokoreańskie drony nad Koreą Południową. Seul poderwał myśliwce

en.yna.co.kr / Kresy.pl