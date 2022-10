Konfederacja chce powołania komisji śledczej ws. niszczenia wydobycia węgla [+VIDEO]

Konfederacja chce powołać Komisję Śledczą do zbadania nieprawidłowości w polityce energetycznej Polski w latach 1997-2022. Politycy rozpoczęli w piątek zbiórkę podpisów pod inicjatywą.

Konfederacja chce powołać Komisję Śledczą do zbadania zarzutów nieprawidłowości w polityce energetycznej Polski w latach 1997-2022. Politycy rozpoczęli w piątek zbiórkę podpisów pod inicjatywą. Ich zdaniem wszystkie partie od 1997 roku odpowiadają za likwidację polskich kopalni i górnictwa w naszym kraju.

„Celem powołania komisji śledczej jest wyjaśnienie przyczyn aktualnego kryzysu, wskazanie osób odpowiedzialnych za podjęcie błędnych decyzji politycznych, wyjaśnienie uzależnienia polskiej i europejskiej gospodarki od importu rosyjskich węglowodorów oraz poinformowanie opinii publicznej o stanie polskiego bezpieczeństwa energetycznego” – czytamy we wniosku.

Zobacz też: Konfederacja protestuje przeciwko ograniczeniu edukacji domowej [+VIDEO]

„To jeszcze w końcówce lat 90. za rządów AWS-u i Unii Wolności rozpoczął się proces likwidacji polskiego górnictwa. To wtedy rozpoczęły się te mechanizmy, które związane były z faktem, że lata tłuste w górnictwie były przejadane i rozkradane, a lata chude skutkowały likwidacją kopalń” – powiedział poseł Robert Winnicki. „Kolejne ekipy rządzące dopuściły się w tej sprawie rażących, drastycznych zaniedbań” – mówił.

Politycy Konfederacji wskazali, które rządy zamykały kopalnie na przestrzeni lat:

w okresie od grudnia 1997 do listopada 2001 (rządy AWS-UW) postawiono w stan całkowitej likwidacji 19 kopalni;

w okresie od grudnia 2001 do listopada 2005 (rządy SLD) postawiono w stan całkowitej likwidacji 2 kopalnie;

w okresie od stycznia 2008 do listopada 2015 (rządy PO-PSL) postawiono w stan całkowitej likwidacji 5 kopalni;

w okresie od grudnia 2015 do dnia dzisiejszego (rządy PiS) postawiono w stan całkowitej likwidacji 14 kopalń.

Konfederacja będzie teraz zbierać podpisy pod projektem powołania Komisji Śledczej. Koło posiada 11 posłów, więc potrzebować będzie jeszcze 35 podpisów, które politycy będą zbierać wśród polityków innych klubów i kół.

Zobacz też: Konfederacja żąda wstrzymania zamykania kopalń Krupiński, Makoszowy i JAS-MOS [+VIDEO]

Kresy.pl