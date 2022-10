Jesteśmy blisko wskazania partnera – Sasin o elektrowni jądrowej w Polsce

Jesteśmy już bardzo blisko wyboru zagranicznego partnera budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w ramach rządowego programu – oświadczył w niedzielę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jacek Sasin wypowiadał się po spotkaniu z minister energii USA Jennifer Granholm. „Jesteśmy już bardzo blisko tego, aby tego partnera już wskazać decyzją rządu; po tym spotkaniu jesteśmy już o wiele bliżej, by ta decyzja mogła być podjęta” – powiedział, cytowany przez PAP. Wyraził opinię, że rozmowy były „bardzo konstruktywne” i wyjaśniły wiele wymagających tego kwestii.

Razem z Min. @moskwa_anna spotkaliśmy się z @SecGranholm. Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Dziękuję za to dobre i perspektywiczne spotkanie. — Jacek Sasin (@SasinJacek) October 23, 2022

Wicepremier został zapytany, czy oznacza to wybór amerykańskiej firmy Westinghouse. Odpowiedział, że po rozmowach w Waszyngtonie można powiedzieć, że jest „bardzo duża szansa”, że to firma z USA będzie dostawcą technologii w trzech pierwszych budowanych w Polsce reaktorach.

„Myślę, że jest bliżej niż dalej takich decyzji” – powiedział.

Podkreślił, że niedzielne rozmowy odbyły się w trybie pilnym, bo „nie mamy już czasu”.

„Kryzys energetyczny, który nas dotyka – potężny, największy chyba w historii – powoduje, że musimy szybko podejmować decyzje w sprawie budowania naszego bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o zupełnie nowe źródła energii” – wskazał minister aktywów państwowych.

W rozmowach brała udział także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zaznaczyła, że decyzja zostanie podjęta przed końcem roku.

Sasin zasugerował, że decyzja w sprawie zakładanej w programie drugiej elektrowni – w jej przypadku prace są mniej zaawansowane – zostanie podjęta później, a oprócz Amerykanów o kontrakt starają się też m.in. Koreańczycy.

Wicepremier odniósł się też do doniesień o możliwej prywatnej inicjatywie budowy elektrowni jądrowej. Podkreślił, że jest zbyt wcześnie, by mówić o tym projekcie, zapewnił jednak, że Polska będzie wspierać dodatkowe inwestycje w energetykę jądrową.

Minister Moskwa przekazała, że Westinghouse ma „ogromne szanse”, by zostać wykonawcą pierwszej elektrowni. Dodała, że Granholm rozmawiała na temat zmian kapitałowych wewnątrz Westinghouse i dołączenia kanadyjskiej spółki Cameco. Rozmowy dotyczyły też tego, by Polska stała się we współpracy z USA „hubem” energetyki jądrowej.

„W ciągu najbliższych dni ogłosimy decyzję rządu w tej sprawie” – przekazała.

Na spotkaniu z sekretarz 🇺🇸 ds. energii @JenGranholm wraz z wicepremierem @SasinJacek omówiliśmy decydujące szczegóły amerykańskiej oferty. W ciągu najbliższych dni ogłosimy decyzję rządu w tej sprawie. To strategiczna inwestycja dla rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego Polski pic.twitter.com/dhaKNtA8DD — Anna Moskwa (@moskwa_anna) October 23, 2022

„Energia jądrowa to nie tylko technologia i wykonawstwo. To jest też potencjał ludzki i potencjał, który chcielibyśmy w Polsce widzieć. Chcielibyśmy widzieć w Polsce centrum szkoleniowe (…) chcemy być regionalnym hubem nie tylko w odnawialnych źródłach energii, ale też i chcieliśmy wyjaśnić, w jakim aspekcie i zakresie to partnerstwo daje nam szanse, by być takim centrum atomowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej” – wskazała.

Minister wyraziła opinię, że rządowy program jądrowy przebiega zgodnie z planem. Budowa pierwszej elektrowni ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2033 r. oddany do użytku ma zostać pierwszy z trzech reaktorów.

Przypomnijmy, że we wrześniu ambasador USA oraz prezes firmy Westinghouse Polska przekazali „Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej”. Chodzi o budowę w Polsce sześciu reaktorów jądrowych opartych o amerykańską technologię.

Należy przypomnieć wieloletnie opóźnienia w zakresie budowy w Polsce elektrowni atomowej. Inwestycja jest zapowiadana przez rząd od 2015 roku. Polska prowadziła w tym zakresie rozmowy ze stroną francuską, amerykańską i południowokoreańską.

Zobacz także: „Pięć rzeczy, które PiS zrobił źle” – Bosak o rekordowych cenach energii [+VIDEO]

pap / wnp.pl / Kresy.pl