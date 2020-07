Jarosław Kaczyński: Repolonizacja mediów zostanie przeprowadzona przed końcem obecnej kadencji Sejmu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył w niedzielę, że dojdzie do repolonizacji mediów. Powiedział, że stanie się to jeszcze przed końcem obecnej kadencji Sejmu.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że repolonizacja mediów zostanie przeprowadzona – podała Informacyjna Agencja Radiowa (IAR). Podkreślił, że stanie się to jeszcze przed końcem obecnej kadencji Sejmu.

Kaczyński nie ujawnił, jak wspomniany proces będzie wyglądał. Podkreślił, że aktualnie trwają analizy i dyskusje nad koncepcją repolonizacji mediów. „W Niemczech wykup jednego niezbyt wpływowego tytułu doprowadził do ostrej reakcji, i dlatego tytuł wrócił w niemieckie ręce” – powiedział prezes PIS.

Wyraził opinię, że w tym przypadku trzeba wzorować się na państwach zachodnich, zaciekle broniących swojej suwerenności w omawianej dziadzinie. „Różne regulacje tych spraw, których w Polsce w ogóle nie ma, istnieją w państwach na zachód od naszych granic i z całą pewnością należy się do nich odwołać. A do których, to ja nie chcę jeszcze mówić” – powiedział Jarosław Kaczyński.

„Analizujemy to, są dyskusje w tej sprawie, ale co nagle, to po diable” – powiedział.

Prezes PIS został zapytany, czy ten proces zostanie przeprowadzony do końca obecnej kadencji Sejmu. „Dużo szybciej to się uda przeprowadzić, przynajmniej na tym poziomie legislacyjnym” – odpowiedział Jarosław Kaczyński.

iar / polskieradio24.pl / kresy.pl