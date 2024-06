Izraelscy żołnierze przywiązali rannego Palestyńczyka do maski auta. Nagranie obiegło sieć

Siły izraelskie przywiązały rannego Palestyńczyka do maski wojskowego jeepa podczas nalotu na okupowane miasto Dżenin na Zachodnim Brzegu – podaje agencja Reuters. Nagranie zdarzenia krąży po sieci. Izraelska armia oświadczyła, że prowadzi w tej sprawie śledztwo.

Doniesienia medialne wskazują, że do zdarzenia doszło w sobotę. Krążące po mediach społecznościowych nagranie pokazuje Mudżaheda Azmiego, palestyńskiego mieszkańca Dżeninu, przywiązanego do wojskowego jeepa IDF, który przejeżdża obok dwóch karetek pogotowia. Sprawę opisują m.in. portal telewizji Al Jazeera i agencja Reuters.

Rodzina Azmiego powiedziała agencji Reuters, że siły izraelskie przeprowadziły nalot w Dżeninie, podczas którego ich bliski został ranny. Gdy rodzina poprosiła o karetkę, wojsko zabrało Azmiego, przywiązało go do maski jeepa i odjechało.

A Palestinian man, Mujahed Azmi, was tied to the hood of a jeep by Israeli forces who appear to use him as a human shield during a raid in the occupied West Bank.

His family said they had requested an ambulance. Israel’s army condemned the incident and says it will investigate. pic.twitter.com/mTvOoV7NsP

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2024