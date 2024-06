Izraelczyk z polskim obywatelstwem uwolniony z rąk Hamasu

Strona izraelska poinformowała o uwolnieniu z rąk Hamasu Almoga Meir Jana, obywatela Izraela i Polski.

W sobotę Siły Obronne Izraela (IDF) uwolniły czterech zakładników Hamasu. Według agencji Associated Press, była to największa operacja ratunkowa od początku wojny izraelsko-palestyńskiej w Strefie Gazy. Jak podano, izraelscy żołnierze dokonali dwóch równoległych nalotów na obiekty należące do Hamasu w centralnej Gazie.

Tego samego dnia ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne zamieścił na platformie X wpis z informacją, że wśród uwolnionych z rąk Hamasu zakładników jest posiadacz podwójnego obywatelstwa – polskiego i izraelskiego.

„Jednym z zakładników bohatersko uwolnionych dziś ze Strefy Gazy przez izraelskie siły zbrojny jest Almog Meir Jan, obywatel Izraela i Polski. Niesamowita informacja!” – napisał ambasador Liwne.

One of the hostages heroically rescued today from Gaza by Israeli defense forces is Almog Meir Jan, an Israeli and Polish citizen.

Wiadomość potwierdził również kontradmirał Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii. „W ramach operacji uwolnienia zakładników uderzyliśmy w cele będące potencjalnym zagrożeniem dla naszych jednostek. Uderzyliśmy z lądu, powietrza i morza” – poinformował.

Wiadomo też, że w czasie akcji jeden z żołnierzy elitarnej jednostki izraelskiej armii został ciężko ranny i trafił do szpitala.

Na oficjalnym koncie państwa Izrael podano komunikat dotyczący uwolnienia kilku zakładników. Wraz z nim zamieszczono też nagranie wideo. Według opisu, mężczyzna z czarnej koszulce to Almog Meir Jan, a mężczyzna w białej koszulce to Andrey Kozlov. Jak podano, wszyscy czterej uwolnieni „są w dobrym stanie”. Zostali jednak przewiezieni do szpitala na badania.

Jak podano, czterej zakładnicy zostali uprowadzeni przez Hamas 7 października 2023 roku z festiwalu muzycznego Supernova w pobliżu południowej części kibuca Re’im.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski we wpisie pogratulował izraelskim służbom.

