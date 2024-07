Irlandia: Nauczyciel, który odmówił używania transseksualnych zaimków wyszedł z więzienia

Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski i premier Węgier Wiktor Orbán zgodzili się pracować nad porozumieniem, które rozwiąże dwustronne problemy. Przywódcy obu krajów ogłosili to we wtorek po spotkaniu w Kijowie.

Najbardziej sceptyczny wobec Ukrainy przywódca w Unii Europejskiej, premier Węgier Viktor Orbán, zgodnie z zapowiedziami, przybył we wtorek do Kijowa. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wysokimi urzędnikami władz Ukrainy. Rozmowy dotyczyły handlu, współpracy transgranicznej, infrastruktury i energii, jak podał "Financial Times", nie one jednak były głównym termatem. To tocząca się na Ukrainie wojna jest "najważniejszą sprawą dla Europy", jak ocenił szef węgierskiego rządu. Pokój jako główny cel wizyty określił również rzecznik Orbána, Bertalan Havasi.



W czasie konferencji prasowej po zakończeniu rozmów węgierski przywódca przyznał, że zaproponował swojemu Zełenskiemu natychmiastowe zawieszenie broni na obecnej linii kontaktu bjowego z wojskami rosyjskimi. Orbán podkreślił, że nie jest przeciwnikiem ukraińskich planów zakończenia wojny, ale uważa je za zbyt odległe w realizacji. „Powiedziałem panu prezydentowi [Zełenskiemu], że jego inicjatywy wymagaja wiele czasu ze względu na zasady dyplomacji międzynarodowej. Dlatego poprosiłem pana prezydenta, aby zastanowił się, czy nie można by zrobić czegoś trochę inaczej: wstrzymać ogień, a potem negocjować z Rosją, ponieważ zawieszenie broni przyspieszyłoby tempo tych negocjacji” – ocenił Orbán, zacytowała Ukraińska Prawda.