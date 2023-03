Holenderski sąd: Facebook przez 10 lat naruszał prywatność użytkowników w Niderlandach

Śledztwo dotyczy 18 podejrzanych, m.in. pod zarzutem przemytu ludzi do kraju w celach zarobkowych. Zatrzymano osoby obywatelstwa niemieckiego i tureckiego. W środę policja w Berlinie i Halle (Saksonia-Anhalt) przeszukała kilkadziesiąt mieszkań i lokali użytkowych. W działaniach uczestniczyło około 400 policjantów. Zatrzymano pięciu mężczyzn - podaje Deutsche Welle.

Grupę przestępczą oskarża się o przemycenie do Niemiec co najmniej 90 osób – głównie z Turcji i Iraku. Nielegalni imigranci podróżowali samolotem ze Stambułu do Sarajewa, a następnie prawdopodobnie byli przewożeni do Niemiec samochodem tzw. trasą bałkańską. Przemytnicy mieli żądać od imigrantów do 10 tysięcy euro za umożliwienie im wjazdu do RFN.