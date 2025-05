Holandia. 11-latek rekonstruuje 1. Dywizję Pancerną Generała Maczka [+VIDEO]

11-letni Thieme spod Bredy przerobił gokarta na pojazd wojskowy, aby oddać hołd polskim żołnierzom, którzy wyzwolili Bredę podczas II wojny światowej.

Wraz z ojcem 11-letni Thieme Sanders spod Bredy przerobił gokarta na pojazd wojskowy. Wszystko po to, aby 4 i 5 maja (Dni Pamięci Poległych i Wyzwolenia) przejechać nim przez miasto i uczcić pamięć polskich żołnierzy, którzy wyzwalali Holandię podczas II wojny światowej.

“Czuję się jak generał Maczek” – mówi 11-latek. “Ten człowiek wyzwolił Bredę z 1. Polską Dywizją Pancerną podczas II wojny światowej” – dodaje.

Budowa pojazdu zajęła rodzinie aż 5 lat. Rozpoczęła się w 2020 roku – po wprowadzeniu obostrzeń związanych z koronawirusem.

W tym roku przypadnie 81. rocznica wyzwolenia Bredy przez wojska polskie.

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. 1. Dywizja Pancerna wylądowała na plażach Arromanches w Normandii, gdzie została przydzielona do 2. Korpusu 1. Armii Kanadyjskiej. Dywizja gen. Maczka była jedyną spośród pięciu dywizji pancernych 21. Grupy Armii, która w kilka dni po przetransportowaniu do Normandii, wzięła udział w ciężkich walkach. Przez niemal dwa tygodnie nieprzerwanie prowadziła działania mające na celu zamknięcie drogi odwrotu jednostkom niemieckiej 5. Armii Pancernej i 7. Armii Polowej. Walki te, w polskiej historiografii określane jako bitwa pod Falaise, dotyczą ostatnich dwóch faz bitwy w Normandii, trwających od 7 do 22 sierpnia 1944 r. Pierwsza faza to operacja “Totalize”, a druga to operacja “Tractable”, która stanowiła chrzest bojowy polskiej dywizji.

30 sierpnia 1944 r. dywizja przystąpiła do pościgu za cofającym się nieprzyjacielem, wyzwalając wiele miejscowości w północnej Francji, m.in. Abbeville i Saint-Omer. Z kolei 6 września przekroczyła granicę Belgii, wyzwoliła Poperinge, Ieper, Roeselare, Tielt, część Gandawy, Lokeren, Beveren-Waas i Sint-Niklaas. Osiągnięcie Tielt i kanału Gandawa–Ostenda w rejonie Aalter 8/9 września zakończyło okres pościgu.

Pod koniec września 1944 r. 1. Dywizja Pancerna została operacyjnie podporządkowana brytyjskiemu 1. Korpusowi, w ramach którego prowadziła natarcie zmierzające do opanowania rejonu Baarle-Nassau, co udało się dokonać 2 października. Po trzytygodniowej przerwie dywizja rozpoczęła działania, które zakończyły się 29 października zdobyciem Bredy.

omroepbrabant.nl / Kresy.pl