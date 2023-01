Hiszpania: islamista z maczetą zaatakował w kościołach – zamordował zakrystiana i ciężko ranił księdza [+VIDEO]

25-letni muzułmanin uzbrojony w maczetę zaatakował w dwóch kościołach na południu Hiszpanii. Zabił zakrystiana i ciężko ranił księdza, zdemolował też ołtarz. Według policji, motywem ataku mógł być islamski terroryzm.

Do ataków na kościoły doszło w środę wieczorem w mieście Algeciras na południu Hiszpanii, koło Gibraltaru. Jak podał hiszpański „El Pais”, zginęła co najmniej jedna osoba, a co najmniej cztery inne zostały ranne.

Ataki zaczęły się około 18:30. Według relacji „El Pais”, wówczas młody, agresywny mężczyzna wszedł do kościoła pw. św. Izydora w centrum miasta. Zaczął kłócić się z grupą tamtejszych parafian, twierdząc, że powinni przejść na islam. Następnie wyszedł, ale wrócił niespełna godzinę później, uzbrojony w długą broń sieczną. Według większości źródeł była to maczeta, choć w mediach są twierdzenia, że był to miecz w stylu samurajskiej katany. Napastnik zaatakował i ciężko ranił proboszcza, salezjanina, ks. Antonio Rodrígueza.

Potem mężczyzna poszedł do drugiego kościoła, Nuestra Senora de La Palma, kilkaset metrów dalej, gdzie akurat kończyła się Msza św. Według relacji hiszpańskich mediów, napastnik zaczął przy pomocy maczety niszczyć obrazy, przewracać krzyże i świeczniki. Jak podaje „El Pais”, próbował nawet wejść się na ołtarz.

Interweniował świecki zakrystian (kościelny) Diego Valencia, który próbował wyprosić mężczyznę ze świątyni. Ten jednak odmówił i zwyzywał zakrystiana. Miało do tego dojść już w zakrystii. Wychodząc, zaczął grozić dwóm kobietom. Gdy zakrystian kazał mu wyjść, napastnik zaatakował go i zaczął gonić aż poza kościół. Dopadł go na placu niedaleko ratusza, gdzie według świadków pchnął go nożem i pobił na śmierć.

Napastnik próbował później ukryć się w pobliskim obiekcie religijnym (kapliczce lub klasztorze), ale został schwytany przez policję.

Sprawcą jest 25-letni Marokańczyk, Yasine Kanjaa. Nie był wcześniej notowany. Prokuratorzy badający sprawę przypuszczają, że motywem ataku był islamski terroryzm.

W wyniku ataku zginął zakrystian, a proboszcz został ciężko ranny. Ponadto, wcześniej młody mężczyzna miał zaatakować swojego sąsiada, również Marokańczyka. Według „El Pais”, najpierw mówił mu coś o islamie, po czym uderzył pięścią w twarz. Ofiara relacjonuje, że Kanjaa miał wówczas ze sobą maczetę.

Hiszpańskie media podają, że kilka innych osób również zostało rannych. Nie licząc wspomnianego wyżej Marokańczyka, chodzić ma o trzy bliżej nieokreślone osoby, które próbowały zatrzymać napastnika.

Ksiądz z kościoła Nuestra Senora de La Palma relacjonował mediom, że sprawca zaatakował zaraz po zakończeniu Mszy św. Według niego, ruszył on w stronę Diego Valenci, gdy tylko go zobaczył, prawdopodobnie biorąc go za księdza. Duchowny przyznał, że pierwotnie to on mógł być celem napastnika.

Proboszcz tej parafii relacjonuje zdarzenie nieco inaczej, powołując się na relacje swoich parafian. Według niego, muzułmanin zaraz po Mszy św. zaczął strącać maczetą przedmioty z ołtarza. Zakrystian Valencia próbował go powstrzymać i wówczas miał zostać pierwszy raz dźgnięty. Wybiegł na zewnątrz, szukając pomocy, ale sprawca doścignął go i zamordował.

Hiszpański premier Pedro Sanchez złożył za pośrednictwem Twittera kondolencje bliskim zamordowanego zakrystiana.

Tylko w tym roku hiszpańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały cztery osoby podejrzane o bycie dżihadystami. W 2022 roku miały miejsce 53 aresztowania osób powiązanych z islamskim grupami terrorystycznymi, z czego 46 dokonano w Hiszpanii, a 7 w innych krajach, głównie w Maroku. Według oficjalnych statystyk hiszpańskiego MSW, od 2020 r. zatrzymano 131 dżihadystów.

