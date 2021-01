Eksport mięsa z Rosji wzrósł o ponad połowę

Wraz z ogólnym wzrostem produkcji rolno-spożywczej w ubiegłym roku bardzo znacząco wzrosła sprzedaż rosyjskiego mięsa za granicę.

W 2020 r. eksport mięsa z Rosji przekroczył 500 tys. ton, podała w czwartek agencja informacyjna Interfax. Jak podliczyło centrum Agroeksport przy rosyjskim Ministerstwie Gospodarki Rolnej oznacza to wzrost ilości sprzedanego mięsa o 55 proc. w porównaniu do roku 2019.

Jeśli wziąć pod uwagę wartość sprzedanego do innych państw mięsa to w 2020 r. sięgnęła ona 860 mln dol. Była więc o 54 proc. wyższa niż rok wcześniej. W ten sposób eksport produktów mięsnych odnotował w ciągu roku największy wzrost wśród wszystkich produktów rolno-spożywczych.

Eksport mięsa drobiowego wzrósł w zeszłym roku o 41 proc. pod względem ilości – do 285 tys. ton i o 32 proc. pod względem wartości sprzedaży – do 419 mln dol. czyli o 32 prac. Z tego 355 mln dol. zarobili na samej sprzedaży mięsa kur.

Jeszcze większy wzrost – aż o 90 proc. odnotowano w eksporcie wieprzowiny, do poziomu 187 tys. ton. Wartość tego wywozu wzrosła dwukrotnie – do 324 mln dol. Najbardziej wzrosła jednak sprzedaż wołowiny: ilościowo o 190 proc. do 16 tys. ton, a pod względem wartości sprzedaży o 230 proc. do 85 mln dol.

Głównym rynkiem eksportowym dla rosyjskich produktów mięsnych były Chiny. Przypadało na nie 37 proc. eksportu. Na drugim miejscu znalazł się Wietnam z udziałem 16 proc. w wartości rosyjskiego eksportu mięsa. Trzecim jego odbiorcą była Ukraina z udziałem 13 proc. w wartości rosyjskiego eksportu.

