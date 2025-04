Górnicy zapowiadają protest w Lublinie. Solidarność w obronie Bogdanki

Związkowcy z Solidarności organizują protest przeciwko ograniczeniu wydobycia w kopalni Bogdanka. Demonstracja odbędzie się 8 kwietnia w Lublinie. Pracownicy obawiają się zwolnień i przedwczesnej likwidacji zakładu.

Pod hasłem „STOP likwidacji Bogdanki i degradacji regionu” odbędzie się 8 kwietnia protest organizowany przez związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność”. Demonstracja ma rozpocząć się w południe na Placu Litewskim w Lublinie. Według zapowiedzi organizatorów, w wydarzeniu może wziąć udział nawet 3 tysiące uczestników.

Zgromadzeni mają przejść ulicami miasta – przez Krakowskie Przedmieście, Ewangelicką i Spokojną – aż pod Lubelski Urząd Wojewódzki, gdzie zostanie wręczona petycja w sprawie przyszłości kopalni. – „Na górników zawsze wszyscy mogli liczyć, teraz oni potrzebują naszego wsparcia. Pokażmy, że w jedności siła!” – apelują związkowcy.

Obawy pracowników dotyczą planowanego ograniczenia wydobycia węgla w kopalni LW Bogdanka, co ich zdaniem może skutkować zwolnieniami oraz przyspieszoną likwidacją zakładu. Protestujący podkreślają rolę kopalni jako stabilizatora regionalnej gospodarki oraz mecenasa lokalnej kultury i sportu.

27 marca w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z reprezentantami rządu, samorządu oraz władz spółki ENEA i LW „Bogdanka”. Przewodniczący Solidarności w kopalni, Mariusz Romańczuk, zaznaczył wtedy, że związkowcy domagają się utrzymania poziomu wydobycia i zatrudnienia. W przypadku ich ograniczenia, oczekują przejęcia zakładu przez Skarb Państwa i objęcia pracowników zapisami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa.

Odmienne stanowisko przedstawił wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Jego zdaniem kopalnia powinna pozostać częścią koncernu ENEA. – „Funkcjonowanie Bogdanki w perspektywie 10-15 lat jest absolutnie bezpieczne” – zapewnił.

Tymczasem Grupa ENEA, do której należą m.in. elektrownie w Kozienicach i Połańcu, planuje zmniejszyć zużycie węgla – do 4,5 mln ton w 2030 roku i 2,3 mln ton w 2035 roku. To oznacza ograniczenie wydobycia w Bogdance, co budzi niepokój związkowców.

Zgodnie z umową społeczną zawartą w 2021 roku, eksploatacja węgla w kopalni Bogdanka ma zakończyć się w 2049 roku.

Kresy.pl/Solidarność