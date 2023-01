Fitch: inflacja w Polsce wzrośnie do około 19 proc.

Agencja Fitch uważa, że w I kwartale br. inflacja CPI w Polsce wzrośnie do około 19 proc. w ujęciu rocznym. Pod koniec roku miałaby spaść „do blisko jednocyfrowego poziomu”, m.in. z uwagi na efekty bazowe.

Według prognoz agencji ratingowej Fitch Ratings, w pierwszym kwartale 2023 roku inflacja konsumencka w Polsce może wzrosnąć do 19 proc. w ujęciu rok-do-roku. Jednocześnie, z końcem tego roku miałaby ona spaść do około 10 procent.

„Nadal prognozujemy wysoką inflację cen konsumpcyjnych w 2023 r., wynoszącą średnio 15,5 proc. wobec 14,3 proc. w 2022 r. Oczekujemy, że zniesienie większości środków ochrony antyinflacyjnej w styczniu spowoduje wzrost wskaźnika CPI do około 19 proc. w I kw. 2023, zanim efekty bazowe i wpływ niższych cen surowców na świecie obniżą go do blisko jednocyfrowego poziomu na koniec roku” – napisano w komunikacie.

„Wzrost płac (14 proc. w listopadzie) jest obecnie tylko nieznacznie niższy od inflacji zasadniczej, a dobre dane dotyczące zatrudnienia prawdopodobnie utrzymają presję na inflację bazową (która jeszcze nie wyhamowała)” – dodano.

Fitch prognozuje, że w 2024 roku inflacja spadnie do 7,7 proc. Zaznacza przy tym, że będzie to „znacznie powyżej prognozowanej mediany” na poziomie 4,8 proc.. Według agencji, nie skłoni to Narodowego Banku Polski do szybkiego złagodzenia polityki pieniężnej.

Przypomnijmy, że według GUS w grudniu 2022 roku indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 16,6 proc. w porównaniu z grudniem 2021 roku. Odczyt ten oznacza spadek poziomu inflacji, która w listopadzie 2022 roku wyniosła 17,5 proc. (według wstępnego odczytu było to 17,4 proc.). Miesiąc wcześniej, w październiku, było to 17,9 proc.

Jak wynika z szacunków GUS, paliwa do prywatnych środków transportu były o 13,5 proc. droższe niż w grudniu 2021 r., a zarazem o 1,6 proc. tańsze niż w listopadzie 2022 r. Ponadto, GUS odnotował niewielkie spowolnienie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 21,5 proc. wobec 22,3 proc. w listopadzie ub. roku. Spadek dotyczy cen nośników energii (do 31,2 proc. wobec 36,8 proc. miesiąc wcześniej). W ujęciu miesięcznym w pierwszej kategorii zarejestrowano wzrost o 1,4 proc., a w drugiej spadek o 3,3 proc.

Z kolei na początku tego roku Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc..

dorzeczy.pl / Kresy.pl