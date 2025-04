Polska, Węgry i Rumunia z najwyższą inflacją w UE

Inflacja roczna w strefie euro spadła w marcu 2025 r. do 2,2 proc., a w całej Unii Europejskiej do 2,5 proc. Polska znalazła się wśród państw członkowskich z najwyższym poziomem inflacji – wyniósł on 4,4 proc.

Jak poinformował w czwartek Eurostat, roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w marcu 2025 r. 2,2 proc., co oznacza spadek w porównaniu do lutego, kiedy to wskaźnik inflacji osiągnął poziom 2,3 proc. Rok wcześniej, w marcu 2024 r., stopa ta wynosiła 2,4 proc.

W całej Unii Europejskiej inflacja roczna w marcu 2025 r. wyniosła 2,5 proc., w porównaniu z 2,7 proc. odnotowanymi w lutym. W marcu 2024 r. wskaźnik ten był równy 2,6 proc. Dane zostały opublikowane przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Z danych wynika, że najniższe roczne wskaźniki inflacji odnotowano we Francji (0,9 proc.), Danii (1,4 proc.) i Luksemburgu (1,5 proc.). Najwyższe wskaźniki zarejestrowano natomiast w Rumunii (5,1 proc.), na Węgrzech (4,8 proc.) oraz w Polsce (4,4 proc.).

W ujęciu miesięcznym, porównując marzec 2025 r. do lutego 2025 r., inflacja roczna spadła w szesnastu państwach członkowskich, w jednym pozostała bez zmian, a w dziesięciu wzrosła.

W marcu 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi, które przyczyniły się do wzrostu o 1,56 punktu procentowego. Następnie uplasowały się żywność, alkohol i wyroby tytoniowe (+0,57 pp), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,16 pp), natomiast energia miała wpływ ujemny (-0,10 pp).

Czytaj: Polska z największym wzrostem inflacji w Unii Europejskiej

Zobacz też: Coraz drożej w sklepach. “Niepokojąca dynamika wzrostu”

Kresy.pl