Duda jedzie do Kijowa. Razem z nim inni prezydenci

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Prezydentami Estonii Alarem Karisem, Łotwy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Nausėdą udali się do Kijowa na spotkanie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – przekazała w środę rano Kancelaria Prezydenta.

Naszym celem jest wsparcie Prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie – podkreślił Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, który wraz z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszy Prezydentowi.

Zobacz także: Zełenski nie chce spotkać się z prezydentem Niemiec

„Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo” – podkreślił Kumoch.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.

Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine’s 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.

Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022