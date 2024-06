Drony SBU zaatakowały obiekty przemysłu paliwowego w Rosji [+VIDEO]

Premier Donald Tusk wypowiadał się we wtorek na warszawskim lotnisku, po powrocie z nieformalnego szczytu Rady Europejskiej. Wyraził opinię, że europejscy przywódcy chcą wspierać inicjatywy, które zwiększają ochronę naszych państw.

"Jest pełna zgoda co do tego, żeby wesprzeć inicjatywę premiera Grecji i moją, żeby Europa wspólnie budowała żelazną kopułę na polskim niebie. Do naszej inicjatywy na wschodniej granicy, a więc do Tarczy Wschód dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach także inne kraje, w tym kraje bałtyckie. I to też będzie projekt wspierany przez Unię Europejską" - oświadczył szef rządu.