„Decyzja błędna i szkodliwa dla Polski”. Ambasador Izraela krytykuje Polskę po głosowaniu w ONZ

Poparcie przez Polskę rezolucji ws. członkostwa Palestyny w ONZ zostało skrytykowane przez izraelskiego ambasadora w Warszawie, Jaakowa Liwne. „To decyzja błędna i szkodliwa dla bezpieczeństwa, stabilności i Polski” – oświadczył.

Polska poparła w piątek rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych, stwierdzając, że Palestyna kwalifikuje się do członkostwa w ONZ zgodnie z art. 4 Karty Narodów Zjednoczonych. Przyjęty dokument „potwierdza prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia”.

Za rezolucją głosowały 143 państwa, dziewięć było przeciw, a 25 się wstrzymało. „Przeciw” były m.in. Izrael i Stany Zjednoczone, a także Węgry, Czechy oraz Argentyna.

Według komunikatu MSZ, za rezolucją zwiększającą uprawnienia Palestyny w ONZ Polska głosowała wraz ze 142 państwami.

„Nasz sposób głosowania wynika m.in. z uznania przez Polskę Deklaracji Niepodległości z 1988 r. i jest spójny z dotychczasowym stanowiskiem w kwestii samostanowienia i państwowości” – oświadczyło w komunikacie w mediach społecznościowych polskie MSZ.

Polska wraz z 142 państwami głosowała „za” rezolucją zwiększającą uprawnienia Palestyny w 🇺🇳. Nasz sposób głosowania wynika m. in. z uznania przez Polskę 🇵🇸 Deklaracji Niepodległości z 1988 r. i jest spójny z dotychczasowym stanowiskiem w kwestii samostanowienia i państwowości. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 10, 2024

Na platformie X wyniki głosowania skomentował ambasador Izraela w Polsce, Jaakow Liwne, zamieszczając wpis w języku angielskim.

„Polska popierająca członkostwo Palestyny w ONZ po masakrze 7.10 [7 X 2023 r. – red.] to: 1. Niebezpieczny precedens nagradzania agresora. 2. Kontynuacja antyzachodniej decyzji z 1988 r. pod przewodnictwem Sowietów o uznaniu »państwa palestyńskiego«. 3. Nagradzanie Iranu i Hamasu wbrew stanowisku USA i Izraela. 4. Całkowite naruszenie Karty ONZ dla celów politycznych. To decyzja błędna i szkodliwa dla bezpieczeństwa, stabilności i Polski” – napisał ambasador.

Poland supporting Palestinian UN membership after 7.10 massacre is: 1. A dangerous precedent of rewarding the aggressor. 2. Continuing the 1988 Soviet-led anti-West decision of recognizing “Palestinian state”. 3. Rewarding Iran & Hamas against US & Israel position. 4. Complete… — Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) May 10, 2024

Liwne podał też dalej nagranie, na którym ambasador Izraela przy ONZ na forum tej organizacji wrzuca do niszczarki karty z napisem „Karta Narodów Zjednoczonych”.

„Niszczycie Kartę Narodów Zjednoczonych swoimi własnymi rękami. Tak, to właśnie robicie. Wstydźcie się” – powiedział izraelski dyplomata. Głosowanie oficjalnie skrytykowało też MSZ Izraela.

UN General Assembly voted to permit Palestine to apply for full membership. The Israeli Ambassador shred the UN Charter at the UN. pic.twitter.com/3e94BiIxly — Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024

W kwietniowym wywiadzie dla Kanału Zero ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne odmówił przeproszenia w imieniu izraelskich sił zbrojnych za zabicie polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. W rozmowie z TVP Info przekonywał z kolei, że Polska ma problem z “rosnącymi nastrojami antysemickimi”.

Wcześniej Liwne oświadczył: „Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia „zbrodnie wojenne” i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego”. Odniósł się w ten sposób do wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), który napisał o izraelskich zbrodniach wojennych.

Czytaj także: Polska uczelnia odwołała spotkanie z żydowskim pisarzem, który chciał zabijać mieszkańców Strefy Gazy. Ambasador Izraela mówi o “antysemityzmie”

X / Dorzeczy.pl / Kresy.pl