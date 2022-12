Daniłow: Kiedy zabraknie Putina, Czeczenia odłączy się od Rosji [+VIDEO]

Czeczenia pozostaje częścią Federacji Rosyjskiej tylko tak długo, jak długo żyje prezydent Władimir Putin, twierdzi Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w rozmowie z Ukraińską Prawdą przekonywał, że Czeczenia pozostaje częścią Federacji Rosyjskiej tylko tak długo, jak długo żyje prezydent Władimir Putin. „Gdy tylko odejdzie Putin, stanie się wolnym krajem, Iczkerią” – twierdzi.

„W Federacji Rosyjskiej jest osobna armia rosyjska, jest osobna armia Kadyrowa. Gdyby Putin nie dawał całkowitej swobody działania, nie pozwalał Kadyrowowi i wszystkim jego wspólnikom bezkarnie robić, co chcą w jakimkolwiek mieście Federacji Rosyjskiej, to Iczkeria już dawno by się zbuntowała i była już wolna. Mają taką umowę, że Putin daje wszystko: pieniądze, preferencje, możliwości, rozkazy, no, wszystko. W zamian Iczkeria pozostaje częścią Rosji” – przekonywał w poniedziałkowym wywiadzie.

Zdaniem Daniłowa po odejściu Putina Iczkeria stanie się wolnym krajem. „Czy z Kadyrowem, czy bez Kadyrowa, proszę mi wierzyć, stanie się to koniecznie i bardzo, bardzo szybko. Bo to osobny kraj, który nie ma nic wspólnego z Federacją Rosyjską”.

„Wszyscy wiedzą, łącznie z Kadyrowem, że to Putin wydał rozkaz zabicia ojca Kadyrowa. I zgodnie z prawami, które ma ten naród, musi istnieć obowiązkowa odpowiedź. Dlaczego Kadyrow tego nie robi, to już osobna rozmowa. W rzeczywistości Putin boi się Kadyrowa. Ponieważ jest to osoba, która może sprawić mu bardzo duży kłopot” – dodał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Kresy.pl/Ukraińska Prawda