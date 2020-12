Cztery osoby zginęły w eksplozji w Bristolu w Wielkiej Brytanii

Cztery osoby zginęły, a kolejna została ranna w wyniku dużej eksplozji w oczyszczalni ścieków w Bristolu w Wielkiej Brytanii – poinformował w czwartek portal BBC.

Jak poinformował w czwartek portal BBC, około godziny 11:20 strażacy zostali wezwani do siedziby Wessex Water w Avonmouth w Bristolu, na miejscu okazało się, że w oczyszczalni ścieków doszło do eksplozji.

Cztery osoby zmarły, jedna jest poszkodowana. Trójka z ofiar to pracownicy, czwarta osoba była podwykonawcą.

Wybuch miał miejsce w silosie zawierającym oczyszczone odpady organiczne i nie był związany z terroryzmem przekazała policja. Świadek donosił, że słyszał „bardzo głośną eksplozję”, która „wstrząsnęła budynkami”, a inny powiedział, że widział „około 10 karetek jadących na miejsce zdarzenia”.

Policja ogłosiła poważny incydent i bada okoliczności wybuchu. Inspektor Mark Runacres z policji w Avon i Somerset powiedział, że eksplozja miała miejsce w zbiorniku chemicznym w centrum uzdatniania wody.

„Straż pożarna prowadziła akcję ratunkową, ale niestety, pomimo najlepszych starań wszystkich zaangażowanych, zginęły cztery osoby. To tragiczny incydent, a nasze myśli i kierują się do rodzin poszkodowanych” – dodał.

Skontaktowano się z rodzinami zmarłych. Luke Gazzard z lokalnej straży pożarnej powiedział, że cztery osoby zginęły na miejscu zdarzenia i nie było żadnego zgłoszenia pożaru. Przekazał, że służby ratunkowe miały do ​​czynienia z „bardzo, bardzo trudnym incydentem”.

„Głęboko zasmuciłem się, po dowiedzeniu się, że cztery osoby straciły życie w wybuchu w Avonmouth. Nasze serca kierują się ku ofiarom i ich rodzinom. Dziękuję służbom ratunkowym, które przybyły na miejsce zdarzenia” – napisał premier Wielkiej Brytanii na Twitterze.

Deeply saddened to learn that four people have lost their lives in the water works explosion in Avonmouth. Our hearts go out to the victims and their families.

Thank you to the emergency services who attended the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 3, 2020