CNN: USA przekazywały Ukrainie broń z myślą o ukraińskiej kontrofensywie

Ostatnie dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę były opracowywane z myślą o planowanej przez ukraińskie dowództwo kontrofensywie na południu – podaje CNN.

Jak informowaliśmy, w ostatnim czasie ukraińskie media podają, że na południu, w północnym i północno-zachodnim regionie obwodu chersońskiego ma miejsce kontrofensywa sił ukraińskich. Ukraińcy twierdzą m.in., że w poniedziałek część ich oddziałów zdołała przerwać pierwszą, rosyjską linię obrony. Prorosyjskie władze w Chersoniu zaprzeczają tym doniesieniom. Z kolei we wtorek wieczorem Ukraińcy przeprowadzili atak rakietowy na Most Antonowski pod Chersoniem.

We wtorek stacja CNN podała, że administracja prezydenta USA Joe Bidena przez ostatnich kilka miesięcy pomagała ukraińskim wojskowym przygotować się na tę kontrofensywę, realizując określone zamówienia strony ukraińskiej na broń. CNN powołuje się na anonimowego urzędnika rządu Stanów Zjednoczonych.

Źródło stacji twierdzi, że Ukraina prosiła USA o broń, specjalnie dopasowaną do planowanej przez ukraińskie dowództwo kontrofensywy na południu. Amerykanie zrealizowali wiele z tych wniosków. Jak podano, dotyczy to m.in. dodatkowej amunicji, systemów artyleryjskich czy systemów przeciwpancernych Javelin, które przekazano w ramach kilku ostatnich pakietów pomocy wojskowej, w ciągu dwóch ostatnich miesięcy.

Według CNN, opinia publiczna wiedziała, co wchodzi w skład tych pakietów, ale wówczas nie było powszechnie wiadome, że po części opracowano je z myślą o wsparciu planowanej w tamtym czasie kontrofensywy.

Podano też, że szef Pentagonu, Lloyd Austin, a także czołowy generał Mark Milley regularnie rozmawiali ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, by ustalić, jakie konkretnie uzbrojenie jest potrzebne Ukraińcom.

Wcześniej szef ukraińskich władz obwodu chersońskiego, Jarosław Januszewycz powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy, dzięki „chirurgicznym” uderzeniom rakietowym zdołały odciąć rosyjską armię na obszarze obwodu od dostaw broni i uzupełnień osobowych z Krymu i z lewobrzeżnej części tego obwodu chersońskiego. Według niego, dzięki atakom „praktycznie wyłączono z użytkowania” Most Antoniowski oraz Most Nowokachowski. Dotyczy to głównie mostów drogowych i kolejowych. Januszewycz powiedział, że zdatne do użytku są tylko przeprawy osobowe, dla pieszych. Dodał, że ukraińska armia „rozpoczęła natarcie na wszystkich kierunkach na południu Ukrainy”.

W ostatnim czasie ukraińskie media informują, że na południu, w północnym i północno-zachodnim regionie obwodu chersońskiego ma miejsce kontrofensywa sił ukraińskich. Ukraińcy twierdzą, że w poniedziałek część ich oddziałów zdołała przerwać pierwszą, rosyjską linię obrony. Z pola walki rzekomo miał wycofać się jeden z pułków donieckich separatystów, a także oddział rosyjskich sił powietrzno-desantowych. Prorosyjskie władze w Chersoniu zaprzeczają tym doniesieniom.

Zdaniem części polskich komentatorów i analityków, w tym Jarosława Wolskiego (Nowa Technika Wojskowa), trudno jednak mówić o jakiejś większej ukraińskiej kontrofensywie i zapewne mamy do czynienia z atakiem Ukraińców, mającym uprzedzić możliwe wznowienie działań ofensywnych przez stronę rosyjską na południu.

CNN / Unian / Kresy.pl