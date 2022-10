CNN: Ukraińcy chcą koordynować ataki przy pomocy ATACMS ze Stanami Zjednoczonymi

Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym przekazanie systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS pod warunkiem skoordynowania wyznaczania celów – poinformował w poniedziałek CNN powołując się na swoje źródła.

Według źródeł CNN, Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym przekazanie systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS pod warunkiem skoordynowania wyznaczania celów. Ukraiński rząd oferuje USA „pełną i stałą widoczność” list rosyjskich celów, które planuje uderzyć przy pomocy ATACMS.

„Zasadniczo opisaliśmy dokładnie, jakie konkretne cele musimy osiągnąć na naszym terytorium, a których nie możemy osiągnąć dzięki temu, co mamy teraz. Kategorie celów są jasne i nie zmieniają się” – powiedział CNN ukraiński urzędnik pod warunkiem zachowania anonimowości.

Do celów należą szlaki logistyczne, lotniska, bazy lotnicze i składy broni na południu i wschodzie Ukrainy, w tym na okupowanym Krymie.

Przypomnijmy, Stany Zjednoczone nadal nie są skłonne zapewnić siłom ukraińskim taktycznych systemów balistycznych, znanych również jako ATACMS. Systemy mają zasięg do 300 kilometrów.

Administracja nadal uważa, że udostępnienie tych systemów może być eskalacją, ponieważ mogłyby zostać użyte do ostrzału samej Rosji. Obecnie maksymalny zasięg broni dostarczanej przez USA na Ukrainę wynosi około 70 kilometrów.

„Z naszej oceny wynika, że obecna sytuacja nie wymaga, aby ATACMS obsługiwał cele, które są bezpośrednio związane z walką” – powiedział dziennikarzom pod koniec sierpnia podsekretarz obrony ds. polityki Colin Kahl.

W zeszłym tygodniu sekretarz obrony Lloyd Austin dał do zrozumienia, że stanowisko USA się nie zmieniło. „HIMARS, wykorzystujący rakiety GMLRS, okazały się niezwykłe, jeśli chodzi o umożliwienie Ukraińcom niszczenie celów, które występują na Ukrainie” – powiedział Austin w Pradze w piątek, nie wspominając o ATACMS.

W lipcu, demokratyczna kongresmenka Elissa Slotkin z Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, która uczestniczyła w niejawnym spotkaniu-odprawie na temat sytuacji na Ukrainie powiedziała, że na spotkaniu zarówno demokraci, jak i republikanie, opowiedzieli się za wysłaniem Ukrainie taktycznych systemów rakiet balistycznych precyzyjnego rażenia bardzo krótkiego zasięgu ATACMS.

Ukraińcy przez długi czas apelowali do USA, by wraz z systemami artylerii rakietowej typu HIMARS czy MLRS przysłały im także „pociski dalekiego zasięgu” Chodziło w tym przypadku właśnie o rakiety ATACMS. Amerykanie byli wobec tego sceptyczni, obawiając się, że Ukraińcy wykorzystają tę broń do atakowania celów na terytorium Rosji. Gdy ogłoszono, że na Ukrainę zostaną wysłane systemy HIMARS, to podkreślono, że wyrzutnie nie będą wyposażone w taktyczne pociski balistyczne ATACMS.

Kresy.pl/CNN