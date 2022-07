Brytyjski wywiad: Rosja wzmacnia pozycje obronne na okupowanym południu Ukrainy

Rosja wzmacnia swoje pozycje obronne na całym okupowanym południu Ukrainy spodziewając się operacji ofensywnych Ukrainy w celu odbicia tych terenów – przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Brytyjski resort obrony wskazuje, że „Rosja wzmacnia swoje pozycje obronne na całych okupowanych terenach południa Ukrainy. Obejmuje to przemieszczanie personelu, sprzętu i magazynów wojskowych między Mariupolem a Zaporożem oraz w Chersoniu. Również siły rosyjskie w Melitopolu zwiększają środki bezpieczeństwa”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 July 2022

