Bloomberg: dochody Rosji ze sprzedaży ropy i gazu spadły o połowę

W lutym wpływy budżetowe Rosji z podatków od eksportu ropy spadły w skali roku o 48 proc., a gazu o 42 proc. – podaje Bloomberg, powołując się na dane rosyjskiego resortu finansów.

W piątek rosyjskie ministerstwo finansów podało, że w lutym br. do budżetu Rosji z tytułu podatku od eksportu ropy i produktów ropopochodnych oraz gazu wyniosły 521 mld rubli (6,91 mld dol.). To o 46 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Tym samym, dochody Rosji ze sprzedaży ropy i gazu spadły o blisko połowę w ujęciu rocznym.

Według wyliczeń agencji Bloomberg, zyski z eksportu ropy i produktów ropopochodnych dla budżetu Federacji Rosyjskiej spadły o 48 proc., do 361 mld rubli. Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu środki te stanowiły ponad 2/3 wpływów z podatków od energii.

W przypadku gazu, rosyjski budżet zyskał w lutym na eksporcie gazu 161 mld rubli. To spadek o 42 proc. w ujęciu rok do roku.

Jak pisze Bloomberg, w przypadku ropy i produktów ropopochodnych, spadek wpływów do budżetu to efekt znaczącego spadku (o połowę) ceny ropy Urals, czyli marki referencyjnej rosyjskiego surowca, w stosunku do konkurencyjnej ropy Brent. Wynika to także z sankcji i ograniczeń, nałożonych przez Unię Europejską i państwa G7 na import ropy z Rosji. Moskwa dąży do zawężenia zniżki do poziomu ropy Brent, której używa do obliczania podatków.

Ponadto, spadek przychodów z tytułu ceł eksportowych gazu były o 81 proc. niższe niż rok temu, wyniosły tylko 40 mld rubli. Wynika to głównie z bardzo dużego zmniejszenia dostaw tego surowca do Europy.

Rosja próbuje zrównoważyć ten spadek wpływami z podatku od wydobycia surowców mineralnych. Wzrosły one co prawda o 86 proc. (121 mld rubli), ale póki co, najwyraźniej nie przynosi to oczekiwanych efektów.

