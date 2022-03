Ukraińskie wojsko donosi o ostrzelaniu rosyjskiego okrętu [+VIDEO/+FOTO]

Centrum Doskonalenia Współpracy w dziedzinie Cyberobrony NATO przeprowadziło w tym tygodniu 30. posiedzenie Komitetu Sterującego. W jednomyślnym głosowaniu przedstawiciele 27 krajów członkowskich poparli przyjęcie Ukrainy do CCDCOE jako "uczestnika wnoszącego wkład" - podkreślono w piątkowym komunikacie Centrum.

#Ukraine to be accepted as a Contributing Participant to #NATO CCDCOE. “Ukraine's presence in the Centre will enhance the exchange of cyber expertise, between Ukraine and @ccdcoe Member Nations, says Col Jaak Tarien, Director of the Center. Read more: https://t.co/PjKiUFJHjj