Łotewski minister obrony w tureckiej fabryce dronów

Minister obrony Łotwy Artis Pabriks odwiedził zakłady tureckiego koncernu Baykar Defence produkujące między innymi drony bojowe

Informację o wizycie Pabriksa w tureckich zakładach zbrojeniowych podał w poniedziałek portal Defenceturk.net. Według niego łotewski minister obrony odwiedził fabrykę znaną z produkowania dronów Bayraktar TB2 wraz z liczną delegacją.

The Latvian Minister of Defence Mr. Artis @Pabriks visited Baykar National UAV R&D and Production Center.

We were pleased to host him.

🇹🇷🤝🇱🇻 pic.twitter.com/ETXwRXwxm7

— BAYKAR (@Baykar_Savunma) June 7, 2021