Bahrajn wyznaczył ambasadora w Izraelu

Jak poinformował portal Middle East Monitor, zgodnie z wtorkowym dekretem króla Bahrajnu, kraj wyznaczył swojego pierwszego ambasadora do Izraela i ustanowił tam swoją misję dyplomatyczną.

Wysłannik Khaled Yousif Al-Jalahma, wcześniej był dyrektorem operacyjnym w ministerstwie spraw zagranicznych Bahrajnu, a wcześniej był zastępcą szefa misji w ambasadzie Bahrajnu w USA.

The Times of Israel poinformował, że nominacja Al-Jalahmy została zatwierdzona przez ministra spraw zagranicznych Izraela Gabiego Aszkenaziego, po tym, jak jego bahrajski odpowiednik zasugerował jego nazwisko podczas niedzielnej rozmowy.

„Decyzja rządu Bahrajnu o mianowaniu ambasadora w Izraelu jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji porozumienia pokojowego między oboma krajami i zacieśniania ich więzi” – powiedział w oświadczeniu.

Oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach do Izraela przyjedzie zespół z Bahrajnu, aby założyć ambasadę w Tel Awiwie.

