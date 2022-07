Andrzej Duda o Zbrodni Wołyńskiej: „Chcemy prawdy, grobów, tego, co jest normalne w cywilizacji…” [+VIDEO]

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Andrzej Duda mówił: „Chcemy prawdy, grobów, tego, co jest normalne w cywilizacji, w której oba nasze narody wyrosły – chrześcijańskiej, łacińskiej”.

11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. „To, co dziś dzieje się między Polakami a Ukraińcami, jest najlepszym dowodem, że nie chodzi o zemstę; nie ma dzisiaj Polaków, którzy nie wiedzą, co to była rzeź wołyńska, a jednak przyjmują Ukraińców pod swój dach, niosą pomoc całemu narodowi i państwu” – mówił Andrzej Duda, który oddał hołd ofiarom zbrodni na Wołyniu.

Zobacz też: Kibice Pogoni wywiesili baner o rzezi wołyńskiej. Ukraiński portal pisze o „prowokacji” [+FOTO]

„Tam, gdzie tyle razy leżał karabin, topór, widły, sękaty kij, położony został chleb i ręka została wyciągnięta, by pomóc. I została ona przyjęta z wdzięcznością i łzami” – podkreślił Prezydent RP podczas uroczystości na skwerze Wołyńskim w Warszawie.

Obchody na warszawskim skwerze Wołyńskim odbyły się z udziałem m.in. Prezydenta RP, Premiera i rodzin ofiar. Po raz pierwszy w uroczystości uczestniczył również ukraiński ambasador. Wasyl Zwarych złożył wieniec od Prezydenta Ukrainy.

„Chcemy prawdy, grobów, tego, co jest normalne w cywilizacji, w której oba nasze narody wyrosły – chrześcijańskiej, łacińskiej. Chcemy móc pomodlić się na grobach naszych najbliższych, rodaków, wskazanych z imienia i nazwiska o ile to jeszcze możliwe. Chcemy zaoferować to samo, aby i tam, gdzie na naszej ziemi pochowani są Ukraińcy, też był grób” – mówił. „I nie będzie ich tyle, co na Wołyniu. Ale nie licytujmy się na liczby”.

„Nie licytujmy się na liczby; wolałbym, abyśmy licytowali się na to, ile prawdy potrafimy pokazać, także tej dla nas wstydliwej, ile prawdy umieją pokazać nasi sąsiedzi. Niechże na tej prawdzie zbuduje się nasza nowa relacja między naszymi narodami i społeczeństwami, której oba nasze państwa bardzo na przyszłość potrzebują; niech słabość przekuje się w siłę”.

Andrzej Duda złożył również wieniec przy pomniku Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Kresy.pl