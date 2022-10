Amerykanie przechwycili dwa rosyjskie bombowce w pobliżu Alaski

17 października Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) wykryło i przechwyciło dwa rosyjskie bombowce Tu-95 operujące w strefie identyfikacji obrony powietrznej Alaski.

Dwa samoloty myśliwskie F-16 Sił Powietrznych USA przechwyciły rosyjskie samoloty, które pozostały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wleciały w suwerenną przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych ani Kanady.

Niedawna aktywność Rosji nie jest postrzegana jako zagrożenie ani prowokacyjna. NORAD śledzi i pozytywnie identyfikuje obce samoloty wojskowe wlatujące strefy identyfikacji obrony powietrznej Alaski. NORAD rutynowo monitoruje ruchy zagranicznych samolotów i w razie potrzeby eskortuje je.

