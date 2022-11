Agencja AP zwolniła dziennikarza, który podał, że na Polskę spadły rosyjskie rakiety

Przemawiając do zgromadzenia parlamentarnego NATO prezydent Ukrainy postawił postulat zaangażowania sojuszu w ochronę Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Wołodymyr Zełenski przemówił do reprezentantów parlamentów państw NATO obradujących w Madrycie przy pomocy wideo-łącza. "Wszystkie nasze państwa są zainteresowane, by nie doszło do niebezpiecznych incydentów instalacji nuklearnej" - podkreślił prezydent Ukrainy, którego zacytował w poniedziałek portal telewizji France24. Jak dodał - "Wszyscy potrzebujemy gwarancji od rosyjskiego sabotażu instalacji nuklearnych"

France24 przytoczyła też wypowiedź szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi. Potępił on "celowe" ostrzały Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, znajdującej się nadal pod kontrolą sił rosyjskich. Grossi wezwał, by "powstrzymać to szaleństwo".