Administracja Bidena tymczasowo wstrzymuje sprzedaż F-35 do ZEA

Jak poinformował w środę Times of Israel, administracja Joe Bidena tymczasowo wstrzymała umowę dostarczenia 50 zaawansowanych myśliwców F-35 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Departament Stanu podał, że nowa administracja dokonuje przeglądu sprzedaży, ale nie podjęła jeszcze żadnej decyzji. Nazwała przerwę „rutynową czynnością administracyjną”, którą większość nowych administracji podejmuje przy sprzedaży broni na dużą skalę.

Transakcja ta była ostro skrytykowana przez Demokratów w Kongresie.

„Departament tymczasowo wstrzymuje realizację niektórych oczekujących transferów i sprzedaży uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych w ramach Foreign Military Sales i Direct Commercial Sales, aby umożliwić przyszłym przywódcom dokonanie przeglądu” – przekazał departament.

Jak informowaliśmy w minionym tygodniu, Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup 50 samolotów F-35 i 18 dronów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeden z najbliższych sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, od dawna wyrażały zainteresowanie nabyciem odrzutowców F-35 wyprodukowanych przez Lockheed Martin i obiecano im szansę na ich zakup w ramach umowy pobocznej, kiedy zgodzili się na normalizację stosunków z Izraelem w sierpniu ubiegłego roku.

Źródło Reutera przekazało, że ​​umowa została podpisana około godziny przed zaprzysiężeniem Bidena. Dokument dał Zjednoczonych Emiratom Arabskim szansę na zaakceptowanie wynegocjowanego harmonogramu i konfiguracji odrzutowców i oficjalne złożenie wniosku o zakup.

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisał również osobną umowę na zakup 18 dronów, co jest drugą co do wielkości sprzedażą amerykańskich dronów do jednego kraju.

Ostateczna data dostawy samolotów F-35 do kraju nie mogła zostać natychmiast potwierdzona, ale wstępna propozycja przesłana do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi o roku 2027. Senat USA chciał zatrzymać plan prezydenta Donalda Trumpa, zakładający sprzedaż myśliwców F-35, dronów Reaper i amunicji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na kwotę około 23 milionów dolarów.

Kresy.pl/Times of Israel